Mar Flores abre el álbum más sensual de su verano más indiscreto: «La belleza está en los detalles»

Dicen que es una nueva Mar Flores. Por los motivos que sean, lo cierto es que la modelo ha abandonado su perfil más o menos discreto y en las últimas semanas sus redes sociales se han llenado de mensajes y fotografías en los que ha expuesto cada uno de sus destinos y placeres. El último, en la Costa Amalfitana. Y con profusión de posados y bikinis.

Recién cumplidos los 56 años, Mar Flores está pasando unos días en la Costa Amalfitana, un idílico destino italiano bañado por el mar Tirreno. Así lo ha contado la madre de Carlo Costanzia, que se ha guardado muy pocas cosas de los planes que le han llevado hasta allí y que no tienen otro motivo que recargar pilas para lo que viene, que es intensito.

Mar Flores pasó varias semanas en Ibiza e incluso recibió la visita de su hijo, Alejandra Rubio y su nieto. También pasó un mal rato con unos paparazzi, lo que la obligó a emitir un comunicado en sus redes sociales pidiendo respeto e intimidad. Y tras Ibiza, cambio de maletas y viaje a otro país.

«La calma de sentirse presente»

La modelo se ha ido ahora a la Costa Amalfitana y desde allí ha escrito un post con el que ha llenado de envidia a todos sus seguidores: «Entre el azul infinito del mar y el sabor de cada instante. La belleza está en los detalles: un paseo en Vespa, el aroma de los limones, una copa al atardecer, el sonido de las olas… y la calma de sentirse presente».

Pero lo que más ha llamado la atención ha sido el álbum de fotografías, más que generoso, con el que Mar Flores ha deleitado a todos sus fieles. En la primera de las imágenes se la ve realizando un posado en bikini apoyada sobre una barandilla y con el mar de fondo. Le apetecía lucir tipo y no se ha cortado en absoluto, para aplauso de sus seguidores.

También hay otras fotografías interesantes. Por ejemplo, la de una de esas Vespas a las que Mar Flores aludía en su texto y con la que habrá hecho alguna excursión. En su álbum de fotos también revela espectaculares vistas y paisajes, también las delicias culinarias del lugar y diferentes outfits con los que ha deleitado al personal. Días de lo más relajados dentro de un verano en el que Mar Flores ha roto su discreción habitual y ha aportado muchos detalles de dónde ha estado y cómo se lo ha pasado.

¿Sola o acompañada?

En las imágenes aportadas en su Instagram, Mar Flores no ofrece ningún detalle de si ha estado sola en su viaje o le ha acompañado alguien. En Ibiza sí dejó claro que sus hijos estaban con ella, pero al menos esa parte sí se ha mantenido discreta en el nuevo destino.

De lo que o cabe duda es de que la modelo está aprovechando estos días de agosto para llenarse de energías para lo que le viene de cara al nuevo curso, y más conociendo que, para sorpresa de todos, por primera vez participará junto a su hijo Carlo Costanzia en un programa de televisión. Ambos pertenecen al elenco confirmado de 'DecoMasters', un concurso de La 1 sobre decoración y en el que varias parejas de famosos competirán por ser los mejores.

«Compartir esta aventura juntos es un regalo. Somos madre e hijo, nos unen muchas cosas y esta experiencia juntos en 'DecoMasters' va a estar llena de creatividad y diseño. Con ilusión, con ganas de aprender el uno del otro y con mucho cariño», ha dicho Mar Flores sobre el sorprendente proyecto. Ya lo dijo en otro post reciente: «Entre paisajes que inspiran y decoración con historia, así es como se disfruta del verano: sin prisa y rodeada de belleza».