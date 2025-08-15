El inesperado romance entre la abogada Beatriz Uriarte y el paparazzo Jordi Martín

Cuando Juango Ospina saltó a la fama como abogado de la familia de Edwin Arrieta el mundo empezó a conocer también a Beatriz Uriarte, su compañera de despacho. Esta joven abogada, de 30 años, pronto se convirtió en un personaje mediático en sí mismo por sus apariciones televisivas hablando del caso. A finales de 2023 ya era colaboradora habitual de 'TardeAR', pero en 2024 alcanzó nuevas cotas de fama su vida personal empezó a hacerse pública.

Primero se rumoreó que podría haber tenido algo con Cristian Suescun, el hermano de Sofía Suescun, aunque él lo negó diciendo que solo les unía una amistad. Pero en primavera la abogada fue fotografiada besándose por las calles de Madrid con Anuar Beno, hermano de Asraf, el marido de Isa Pantoja. En marzo ambos confirmaron su relación pero parece que lo suyo no duró mucho porque al comienzo del verano Beatriz Uriarte había comenzado un romance diferente.

A finales de junio 'Informalia' dio a conocer que Beatriz Suescun y el paparazzo Jordi Martín estaban juntos, y que lo suyo ya llevaba unos meses cocinándose a fuego lento. Se podrían haber conocido por los pasillos de Telecinco, donde ambos colaboran con frecuencia, y habría surgido la chispa. Desde entonces, parece que los gestos románticos y muestras de cariño eran parte de su día a día.

Dos meses más tarde parece que todo va viento en popa entre ellos porque se encuentran en el paraíso de la República Dominicana, en una impresionante casa con piscina y frente al mar. Concretamente se encuentran en el municipio de Las Terrenas, especialmente turístico por sus impresionantes playas, aguas cristalinas y cavernas submarinas.

Y a pesar del impresionante paisaje, parece que solo tienen ojos el uno para el otro. Tras unos días compartiendo imágenes en solitario, Jordi etiquetado a Beatriz al compartir la sorpresa que le ha preparado a su chica como muestra de su amor. Una cena en la playa, con la mesa cubierta de flores y un camino de luces que llevaba a un corazón. «Gracias por hacerme tan feliz. Te quiero», ha escrito el fotógrafo, que también colabora con el programa latinoamericano 'El gordo y la flaca' y tiene su propio canal de YouTube.

No es la primera fotografía que publican juntos, pero casi. El pasado 24 de julio compartieron una imagen desde Setenil de las bodegas en donde apenas se le veía la cara a Beatriz. Entonces el paparazzo decía «siempre juntos», y en los comentarios muchos aplaudían ya este romance totalmente inesperado. Sin duda, la abogada está disfrutando de esta escapada tranquila después de una temporada de lo más ocupada.

«Siempre he sido de sitios no masificados. De sitios donde todo sea más despacio que el caos de Madrid. Y aquí he encontrado muchos rinconcitos de tranquilidad», ha dicho en una de sus publicaciones desde República Dominicana. Sin duda, está siendo un momento de relajación total y Jordi se está volcando en su novia: «Iniciando el día preparándole un desayuno como se merece a Beíta», compartía hace dos días.