Mar Flores ofrece su receta para no entrar en polémicas: «Algunas guerras se ganan con más paciencia y maña que fuerza»

Muchos se preguntan por qué Mar Flores no sale a contestar todas las especulaciones e insinuaciones que se hacen sobre su vida privada y relaciones. Por ejemplo, con Terelu Campos. Y ella, coincidiendo con su 56 cumpleaños, acaba de ofrecer su receta. «Algunas guerras se ganan con más paciencia y maña que fuerza», ha dicho en una entrevista exclusiva con la revista '¡Hola!'.

La modelo está de cumpleaños y es la viva imagen de aquello del mens sana in corpore sano. Confiesa que hace mucho deporte, quizá más que nunca, en una época de «muchos proyectos profesionales» y una vida trabajada «con paciencia y constancia».

En plena época de equilibrio a muchos niveles, Mar Flores asegura que se encuentra «con más energía y positiva que nunca», y que sus cumpleaños los celebra «siempre en familia y con mis amigos más cercanos».

Al margen de todo

No son pocas las polémicas que hay a su alrededor, con muchas especulaciones de la prensa. Que si se lleva mal con Terelu Campos, que si no quiere saber nada de su ex, Carlo Costanzia, que si no ve demasiado a su nieto... Pero ella se ha mantenido siempre al margen de todo y no presta demasiada atención, por decirlo así, a tanto ruido que le llega desde fuera.

Su receta para evadirse de todo y disfrutar más: «Para disfrutar más, no atiendo todas las batallas, no me agobio por las grandes decisiones ni intento apagar todos los fuegos. He comprobado que muchos fuegos se apagan solos, que algunas guerras se ganan con más paciencia y maña que fuerza y que el tiempo ayuda a tomar las grandes decisiones». Es lo que le ha dicho a '¡Hola!'.

A sus años, según ha afirmado a la revista, Mar Flores solo necesita tres cosas: «Paz, que no me hagan perder el tiempo y, sobre todo, mantenerme en una actitud de optimismo, ya que la forma con la que nos enfrentamos a la vida tiene gran impacto en lo que nos sucede».

Equilibrio, paz interior y «no hablar mal de nadie»

Según cuenta, «el equilibrio emocional y la paz interior son básicos». Esto, unido a «no hablar mal de nadie» es lo que le produce una inmensa paz. «Hablar mal de los demás induce a nuestro organismo a un estado emocional tóxico lleno de cortisol, con las consecuencias que eso tiene directamente en nuestra salud», argumenta. Una Mar Flores en modo zen.

La madre de Carlo Costanzia Jr. ha sido capaz de construirse un hábitat en el que se encuentra muy cómoda. «Cuando estoy muy agotada para reconectar conmigo misma, necesito silencio, naturaleza, dormir, deporte y meditación», ha revelado.

Para Mar Flores, la base es tener una buena salud mental. «Es crucial porque influye en cómo pensamos, sentimos y actuamos, afectando a nuestra capacidad para afrontar el estrés, mantener relaciones saludables y tomar decisiones. Para una buena salud mental, ayuda mucho, por ejemplo, el perdón, la resiliencia y no guardar», resume en su entrevista para '¡Hola!'. ¿Una indirecta a alguien (o varios) en concreto?