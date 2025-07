El clan Campos se reúne en Málaga: Alejandra Rubio y Carlo Costanzia arropan el teatro de Terelu

Se abre el telón y aparece el clan Campos al completo en Málaga. La obra se llama 'Santa Lola', se representa en el Auditorio Municipal de Benalmádena y ha tenido el poder de reunir a la familia. La protagonista, Terelu Campos, se reencontró con Alejandra Rubio y Carlo Costanzia en la ciudad andaluz para celebrar una jornada muy especial.

A sus 59 años, Terelu Campos está que no para. Viajó hace unos días a República Dominicana, cada fin de semana se sitúa al frente de una sección en el programa 'Fiesta', esta semana es la gran protagonista de la portada de la revista 'Lecturas' con un posado en bikini y mantiene viva la gira con su obra de teatro 'Santa Lola'.

Es también su primer verano como abuela y existía la duda de si con tanto ajetreo le daría tiempo para estar un rato con su nieto, pero parece que va encontrando huecos y formas para hacerlo. La presentadora ha podido vivir un reencuentro con hija, yerno y nieto en su ciudad más querida. Así que ni tan mal.

Arropar a Terelu

Por Málaga ha salido a cenar Terelu junto a Alejandra Rubio y Carlo Costanzia. Ellos dicen que querían pasar inadvertidos y se han hecho los sorprendidos y hasta los disgustados cuando han visto a los fotógrafos alrededor de ellos.

La excusilla del reencuentro es que este miércoles, 30 de julio, Terelu Campos se sube por primera vez al escenario del Auditorio Municipal de Benalmádena para representar 'Santa Lola' junto a su compañero César Lucendo, que siempre tiene la buena disposición y paciencia de adaptarse a la agitada agenda de la presentadora, colaboradora, actriz y modelo de bikini.

Alejandra Rubio ha querido estar con ella porque seguramente sabe lo nerviosa que se pone su madre antes del reto nada pequeño que es representar una obra de teatro, y más cuando no se es actriz profesional. Por eso, la hija de Terelu Canpos no ha dudado en viajar desde Madrid hasta Málaga para arroparla, y allí se ha llevado también a su novio, Carlo Costanzia, dentro de un verano que está siendo de lo más viajado para la joven pareja.

El posado de Terelu

Hace tan solo unos días, Alejandra Rubio y Carlo Costanzia disfrutaba de unos días en Ibiza y allí coincidían con Mar Flores, la otra abuela del su hijo de la pareja. Después regresaron a Madrid, pues Alejandra Rubio tenía trabajo. Y ahora, a la Costa del Sol para ver actuar a Terelu Campos.

El teatro de la presentadora coincide con su portada de 'Lecturas', donde ha dicho: «Echo de menos los besos de un hombre. Y también: Me he sentido bien haciendo las fotos, es la primera vez que poso sin taparme. Con el bikini me siento insegura, lo reconozco. Solo me lo pongo en la casa de mi madre de Málaga, que siempre será su casa».

De paso, ha asegurado que le resbala todo lo que dicen sobre ella sobre relaciones, exclusivas, carácter y demás. «Ya me he acostumbrado a vivir con lo que quieren los demás decir de mi vida. Antes me cabreaba y ahora me provoca indiferencia. No me puedo pasar el día desmintiendo imbecilidades. Tengo una vida feliz», ha afirmado en la revista.