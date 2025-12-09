Suscribete a
El inesperado 'susto' de Rosalía en Brasil que se ha hecho viral: «Entró Raw Alejandro»

Entre gritos y risas la intérprete de 'La Perla' interrumpió su entrevista con un programa brasileño al ser sorprendida por un insecto que desató el pánico escénico y la posterior ola de reacciones

Rosalía sorprende viajando en turista y... ¿con una piñata?

REDES SOCIALES
Daniella Bejarano

Daniella Bejarano

Una de las imágenes más discutidas en las últimas horas proviene de la promoción internacional de LUX, el proyecto más reciente de Rosalía. La artista, que actualmente está presentando el álbum en Brasil antes de comenzar su gira global del 2026, otorgó una entrevista ... a los pies del Cristo Redentor y terminó teniendo un momento tan sorpresivo como viral: una cucaracha voladora entró en vivo y la hizo levantarse del sillón.

