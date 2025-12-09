El inesperado 'susto' de Rosalía en Brasil que se ha hecho viral: «Entró Raw Alejandro»

Una de las imágenes más discutidas en las últimas horas proviene de la promoción internacional de LUX, el proyecto más reciente de Rosalía. La artista, que actualmente está presentando el álbum en Brasil antes de comenzar su gira global del 2026, otorgó una entrevista ... a los pies del Cristo Redentor y terminó teniendo un momento tan sorpresivo como viral: una cucaracha voladora entró en vivo y la hizo levantarse del sillón.

El segmento es parte de su diálogo con el programa «Fantástico Show da Vida», de la cadena Globo. Cuando Rosalía estaba respondiendo tranquilamente, de pronto vio al insecto moviéndose cerca del set. «¡Un bicho! ¡No, qué miedo, qué miedo!», gritó mientras se levantaba y salía corriendo, visiblemente alterada. Solo regresó a su asiento después de comprobar que la cucaracha había desaparecido. «Perdón, es que tengo fobia a los insectos», se justificó entre risas. «Yo también», respondió la presentadora, quitando hierro al susto.

En cuestión de minutos, el video se difundió por las redes sociales y las reacciones no se hicieron esperar para transformar la escena en un meme colectivo. Numerosos usuarios compararon a la cucaracha con su expareja, Rauw Alejandro. «Soy yo cada vez que veo una cucaracha», «Esto es cine», «Rauw Alejandro se presenta por sorpresa» o «Rosalía se entera de la llegada de Rauw a la entrevista» son ejemplos de los mensajes más difundidos.

La artista había mostrado, en lugares emblemáticos de Río, una parte del repertorio de LUX y seguirá con su agenda promocional antes de reanudar su programación de conciertos. Regresará a Brasil el 10 de agosto para presentarse en el Farmasi Arena como parte del LUX Tour 2026, una gira que también incluye paradas en Barcelona y Madrid.

rosalia huyendo de una cucaracha en mitad de una entrevista 😭 pic.twitter.com/JFadrEZvHW — ٗ (@APALEAPALE) December 8, 2025

- la entrevistadora sin moverse del sitio y meándose d risa

- rosalia HUYENDO con los tacones y gritando

- la cucaracha dando vueltas sin rendirse



CINE https://t.co/xoiu9wRbj3 — ♱ Alba 🐌 ~ focu 'ranni (@agarcimo_) December 8, 2025

Fuera del ruido que produjo la anécdota, Rosalía sigue enfocada en la publicación de su cuarto álbum, uno de los trabajos más discutidos del año por su estética conceptual y el efecto que ha causado en las plataformas. Lo que nadie esperaba es que una cucaracha se volviera su invitada más viral en medio de la promoción.