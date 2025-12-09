Charles Spencer, su pareja y su exmujer entierran su extraña batalla judicial por violación de su privacidad

Fin del calvario judicial para Charles Spencer, aunque no le saldrá precisamente gratis. La pugna en tribunales del hermano pequeño de Diana de Gales, su actual pareja, la arqueóloga Cat Jarman, y su exmujer, Karen Gordon, de 53, parece haber llegado a ... su conclusión y finalmente el hombre asumirá los costes, estimados en 2,5 millones de euros.

Todo arranca en octubre de 2024, cuando los medios británicos revelan que la novia de Charles Spencer ha demandado a Karen Gordon, fundadora y directora de la organización benéfica Whole Child International y de quien se separó en junio de ese año, ante el Tribunal Supremo del Reino Unido. ¿Por qué? Por un presunto «mal uso de información privada» al revelar sin consentimiento que padecía esclerosis múltiple. Ahora acaban de llegar a un acuerdo, si bien será el hermano pequeño de Diana de Gales quien tenga que hacer frente a la cifra pactada, según quedó establecido durante su divorcio.

Aunque el tribunal no ha revelado la cantidad demandada a la condesa Spencer, 'The Times' se ha apresurado a informar de que el coste total del litigio podría superar los 2,2 millones de libras, que vienen a ser unos 2,5 millones de euros.

Un conflicto de lo más singular

«La doctora Jarman no dio, en ningún momento, su consentimiento a la condesa para que divulgara dicha información a terceros ni le insinuara nada al respecto. Esta falta de consentimiento debería haber sido evidente para la condesa, dada la naturaleza de la información privada y las circunstancias en que se compartió», argumentaron en su día los abogados de la actual pareja de Charles Spencer.

Su exmujer ha aceptado la oferta formal de acuerdo que permite proponer la resolución de un caso a cambio de una suma de dinero, pero continúa «sin admitir conducta ilegal». Karen Gordon ya negó toda responsabilidad y aseguró que cualquier referencia a la condición de Jarman había sido «totalmente legítima y justificada».

Su exmujer ha aceptado la oferta formal de acuerdo a cambio de una suma de dinero, pero continúa «sin admitir conducta ilegal»

Charles Spencer y ella anunciaron su divorcio en junio de 2024 tras 13 años de relación y una hija en común. Cuatro meses después, él confirmaba que estaba de nuevo «ilusionado» con otra mujer, y ahí siguen.

En una declaración remitida a 'People', Jarman aseguró que se sentía «aliviada» de terminar con el asunto. «Presenté mi reclamación de privacidad después de que mi información médica privada fuera compartida sin mi consentimiento. Como persona con esclerosis múltiple, tengo el derecho incuestionable de decidir cuándo y cómo compartir estos detalles tan sensibles. Presentar la reclamación fue una medida necesaria y basada en principios para proteger ese derecho, así como mi carrera y mi sustento», manifestó.

Una relación poco cuidadosa

David Sherborne, abogado que representó a la condesa, declaró en el juicio que se había sentido «conmocionada y devastada» cuando su entonces marido le envió un mensaje de texto con la noticia de que quería el divorcio. Un hecho que ocurrió «solo cuatro semanas» después de celebrar San Valentín con un «mensaje romántico».

'The Times' recoge que esta acusó a su expareja de tener una «aventura» con la arqueóloga antes de poner fin a su matrimonio, algo que él niega. Spencer y Jarman se conocieron mientras ella realizaba una excavación arqueológica en la finca que el conde tiene en Althorp. Pronto comenzaron las sospechas y la condesa decidió organizar una encuentro con el entonces marido de Jarman.

«Lady Spencer le preguntó si pensaba que existía una aventura entre ellos. Tras comparar la versión de la demandante y la de Earl Spencer sobre lo que habían estado haciendo entre noviembre y diciembre de 2022, la aventura quedó clara», señaló la defensa.