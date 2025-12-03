Suscribete a
Rosalía sorprende viajando en turista y... ¿con una piñata?

La cantante catalana continúa promocionando Lux por Latinoamérica, desde Argentina hasta Brasil, con paradas tan originales como un Listening Party bajo el Cristo Redentor

Rosalía se redefine como diva: compositora, empresaria, icono de moda, actriz y bloguera

GTRES
Daniella Bejarano

Rosalía sigue rompiendo esquemas en la promoción de su último disco, LUX, lanzado el pasado 7 de noviembre, y esta vez lo hace… viajando en clase turista. La estrella catalana fue vista en un vuelo comercial de México a Nueva York, sentada junto a la ... ventana, con una piñata en el regazo y su característica aureola teñida en el pelo.

