Rosalía sorprende viajando en turista y... ¿con una piñata?

Rosalía sigue rompiendo esquemas en la promoción de su último disco, LUX, lanzado el pasado 7 de noviembre, y esta vez lo hace… viajando en clase turista. La estrella catalana fue vista en un vuelo comercial de México a Nueva York, sentada junto a la ... ventana, con una piñata en el regazo y su característica aureola teñida en el pelo.

Aunque el medio estadounidense señala que la imagen es reciente, la artista ya había sido vista en las calles de México con la piñata en octubre, dando pistas de su particular estrategia de promoción. De hecho, esta semana la intérprete de 'La Perla' estuvo en Buenos Aires, Argentina, y hace menos de 24 horas compartió en sus redes un momento inolvidable desde Río de Janeiro: presentó LUX en un Listening Party bajo el Cristo Redentor. En la emblemática localización, la catalana se mostró emocionada: «Aquí en Brasil siempre se me ha acogido con mucho cariño, estoy muy contenta de haber compartido este momento», escribió en sus redes sociales.

Por respeto al santuario, no se reprodujeron los temas más explícitos del disco, como 'Sexo, Violencia o Llantas', aunque la ceremonia contó con la bendición del rector del lugar y la aprobación del padre Omar, quien permitió tocar la música en ese espacio.

Rosalía se une así a la lista de artistas que llevan la promoción de sus álbumes a lugares inesperados, siguiendo los pasos de Rihanna, cuya gira '777' hizo historia al recorrer siete países en siete días. Curiosamente, ambas comparten publicista, aunque la promoción del vuelo de Riri en 2012 fue organizada por su discográfica. También Cardi B ha recurrido a estrategias creativas para su último trabajo, como su 'Bodega Batty Popup' en Washington Heights, días antes de dar a luz a su cuarto hijo.

Rosalía promos new album by flying coach with pink piñata, halo hair https://t.co/IQAa2WGnxL pic.twitter.com/kK41lwNPpw — Page Six (@PageSix) December 3, 2025

Más allá de la música, Rosalía continúa expandiendo su marca: es la nueva imagen de Calvin Klein y su presencia internacional sigue creciendo, demostrando que el pop español no conoce fronteras ni convencionalismos… ni siquiera en la clase en la que viaja.