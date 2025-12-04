Suscríbete a
Rosalía anuncia la gira de 'Lux': ciudades, fechas y cómo conseguir entradas

La cantante actuará en Madrid y Barcelona en marzo y en abril

Crítica de 'Lux' de Rosalía, una catedral de pop y ópera para las masas

Rosalía, durante la primera presentación en directo de 'Lux' en Valencia
Rosalía, durante la primera presentación en directo de 'Lux' en Valencia alberto saiz
Nacho Serrano

Nacho Serrano

Las tres libretas con bocetos e ideas para la gira de su nuevo disco 'Lux' ya han tomado forma, y Rosalía acaba de anunciar cómo, cuándo y dónde actuará para presentarlo en directo.

Las entradas para los conciertos del 30 de marzo (Madrid), 1 ... de abril (Madrid), 13 de abril (Barcelona) y 15 de abril (Barcelona) saldrán a la venta el jueves 11 de diciembre a las 10h en livenation.es, Ticketmaster y El Corte Inglés mientras que las entradas para los conciertos del 3 de abril (Madrid), 4 de abril (Madrid), 17 de abril (Barcelona) y 18 de abril (Barcelona) estarán disponibles a partir del jueves 11 de diciembre a las 11h en los mismos puntos de venta.

