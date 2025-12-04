Rosalía anuncia la gira de 'Lux': ciudades, fechas y cómo conseguir entradas
La cantante actuará en Madrid y Barcelona en marzo y en abril
Las tres libretas con bocetos e ideas para la gira de su nuevo disco 'Lux' ya han tomado forma, y Rosalía acaba de anunciar cómo, cuándo y dónde actuará para presentarlo en directo.
Las entradas para los conciertos del 30 de marzo (Madrid), 1 ... de abril (Madrid), 13 de abril (Barcelona) y 15 de abril (Barcelona) saldrán a la venta el jueves 11 de diciembre a las 10h en livenation.es, Ticketmaster y El Corte Inglés mientras que las entradas para los conciertos del 3 de abril (Madrid), 4 de abril (Madrid), 17 de abril (Barcelona) y 18 de abril (Barcelona) estarán disponibles a partir del jueves 11 de diciembre a las 11h en los mismos puntos de venta.
El Lux Tour 2026 estará en Madrid (en el Movistar Arena) los días 30 de marzo y 1, 3 y 4 de abril y en Barcelona (en el Palau) los días 13, 15, 17 y 18 de abril.
Respecto a los recintos, Rosalía desató bastante expectación al declarar que «un proyecto así podría llevarse a espacios donde mucha gente pueda disfrutarlo», añadiendo: «Tal vez llevarlo a un sitio donde se hacen conciertos, pero no así… Es un proyecto que te invita a interpretarlo en un entorno que no es el habitual. ¿Por qué las catedrales tienen tanta verticalidad?».
La cantante busca repetir el éxito de su Motomami Tour.
