Rosalía anuncia la gira de 'Lux': ciudades, fechas y cómo conseguir entradas

Las tres libretas con bocetos e ideas para la gira de su nuevo disco 'Lux' ya han tomado forma, y Rosalía acaba de anunciar cómo, cuándo y dónde actuará para presentarlo en directo.

Las entradas para los conciertos del 30 de marzo (Madrid), 1 ... de abril (Madrid), 13 de abril (Barcelona) y 15 de abril (Barcelona) saldrán a la venta el jueves 11 de diciembre a las 10h en livenation.es, Ticketmaster y El Corte Inglés mientras que las entradas para los conciertos del 3 de abril (Madrid), 4 de abril (Madrid), 17 de abril (Barcelona) y 18 de abril (Barcelona) estarán disponibles a partir del jueves 11 de diciembre a las 11h en los mismos puntos de venta.

El Lux Tour 2026 estará en Madrid (en el Movistar Arena) los días 30 de marzo y 1, 3 y 4 de abril y en Barcelona (en el Palau) los días 13, 15, 17 y 18 de abril. Noticia Relacionada Marc Gili, cantante de Dorian, habla así de Rosalía tras el lanzamiento de su nuevo disco Patricia Marcos El vocalista del grupo indie ha dado su opinión sobre 'Lux' y ha analizado la figura de la artista catalana Respecto a los recintos, Rosalía desató bastante expectación al declarar que «un proyecto así podría llevarse a espacios donde mucha gente pueda disfrutarlo», añadiendo: «Tal vez llevarlo a un sitio donde se hacen conciertos, pero no así… Es un proyecto que te invita a interpretarlo en un entorno que no es el habitual. ¿Por qué las catedrales tienen tanta verticalidad?». MÁS INFORMACIÓN Andrew Lloyd Weber lanza el piropo definitivo a Rosalía: «'Lux' es brillante, no es el disco del año sino de la década, va a ser eterno» La cantante busca repetir el éxito de su Motomami Tour.

