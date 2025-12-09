La defensa de Judi Dench a Harvey Weinstein: «Ya ha cumplido su condena»

El movimiento 'MeToo' surgió en redes sociales en 2017, a raíz de un tweet de la actriz Alyssa Milano que instaba a las víctimas de acoso o agresión sexual a utilizar este hashtag. La etiqueta, acuñada en 2006 por la activista afroamericana Tirana ... Burke, se hizo viral y lo que en principio parecía un fenómeno solidario con las víctimas acabó convertido en la coartada perfecta para los señalamientos, los linchamientos públicos y los juicios mediáticos.

La lista es larga: empezando por Harvey Weinstein, con quien dinamitó todo, pasando por Gerard Depardieu, Dustin Hoffman, Morgan Freeman, Nicolas Cage, Terry Richardson, Bruce Weber o David Alan Harvey, entre muchos otros.

El principio del fin

Durante décadas, Harvey Weinstein fue una figura intocable en Hollywood, hasta que en 2017 las investigaciones de 'The New York Times' y 'The New Yorker' destaparon más de 80 testimonios de acoso, abuso y coerción.

En 2020, fue condenado en Nueva York a 23 años por violación y abuso sexual. Más tarde, en Los Ángeles, recibió una condena adicional de 16 años. En abril de 2024, el Tribunal de Apelaciones de Nueva York anuló la condena de 2020 alegando que se admitieron testimonios que no pertenecían al caso.

Actualmente, Weinstein está recluido en la prisión de Rikers Island, mientras Hollywood continúa tratándolo como un fantasma del que nadie quiere acordarse. La Academia lo expulsó sin miramientos y sus empresas desaparecieron del mapa.

Esta semana, la actriz británica Judi Dench se ha pronunciado sobre la situación de Harvey Weinstein. Lo ha hecho a través de una entrevista concedida con 'Radio Times' en la que la oscarizada por la película 'Shakespeare in Love' (1998) ha opinado que el cineasta «ya ha cumplido su condena», sin ahondar si se refería al tiempo que ha pasado en la cárcel o su caída en desgracia tanto en lo profesional como en el ámbito personal.

La intérprete ha asegurado que en todas las veces que ha trabajado con Weinstein nunca ha sufrido ninguna de las conductas por las que fue sentenciado, pese a todo siente profundo respeto por las víctimas que sí lo padecieron: «No pretendo restar importancia a lo que sufrieron. Para mí, el perdón es algo profundamente personal», aunque «le vi en unas imágenes caminando con dos bastones y pensé: 'Bueno…'. Lo conocía bien y trabajé con él, y afortunadamente nunca tuve ninguna de esas experiencias», ha dicho.

Tras salir a la luz la entrevista, Weinstein ha emitido un comunicado en el que le agradece sus palabras y la describe como «una persona extraordinaria»: «Llevo más de seis años y medio en prisión, incluyendo un año y medio en Rikers, lo que equivale a doble condena», ha dicho, defendiendo nuevamente su inocencia pues muchas de las acusaciones vertidas contra él «se están demostrando falsas o infundadas» y lo único que quiere ahora es «volver con mi familia y mis hijos».