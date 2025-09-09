Harry regresa a Windsor para recordar a Isabel II en el tercer aniversario de su fallecimiento

El foco mediático continúa puesto en Reino Unido tras la llegada del Príncipe Harry para una visita de cuatro días. Cabe resaltar que el viaje del duque de Sussex coincidió con una fecha especial, el tercer aniversario del fallecimiento de su abuela, la Reina Isabel II, motivo por el cual apenas unas horas después de aterrizar en Londres, el hijo menor de Carlos III acudió al Castillo de Windsor para rendirle un íntimo homenaje.

Según confirmaron los portavoces del propio Harry a diversos medios británicos, el Príncipe visitó la Capilla de San Jorge y dejó una corona de flores en la tumba de su abuela, donde también reposan los restos de su abuelo, el duque de Edimburgo. Una imagen cargada de simbolismo, que devuelve al príncipe al escenario en el que vivió algunos de los momentos más importantes de su vida: desde su infancia vinculada al castillo durante sus años en Eton, hasta su boda con Meghan Markle en 2018, pasando por la presentación de su primogénito Archie en aquellas mismas estancias.

El viaje de Harry había sido anunciado inicialmente como una visita para asistir a la gala de los premios WellChild en Londres, institución de la que es patrono desde hace 17 años. Sin embargo, el giro inesperado de su primer destino no ha pasado desapercibido, especialmente porque coincidía con los actos de recuerdo que el resto de la Familia Real celebraba en paralelo.

Mientras el duque se encontraba en Windsor, los Príncipes de Gales, Guillermo y Kate, acudían a Sunningdale para visitar la sede local del Instituto de la Mujer Británico, entidad de la que Isabel II fue miembro honorario durante más de ocho décadas. El contraste de agendas, separados apenas por doce minutos de carretera, ha sido interpretado por la prensa como un nuevo ejemplo de la frialdad entre los hermanos.

En tanto, el Rey Carlos III permanece en Balmoral donde cada año recuerda a su madre en la misma residencia en la que murió en 2022. El monarca no tiene previstos actos públicos durante esta semana y el Palacio de Buckingham ha guardado silencio sobre un posible encuentro con su hijo menor.

GTRES

La posibilidad de que Harry y su padre mantengan una reunión privada planea sobre este viaje. No se han visto desde febrero de 2024, cuando el príncipe voló de urgencia al Reino Unido tras conocerse el diagnóstico de cáncer del soberano. Desde entonces, los contactos han sido escasos, pero en los últimos meses se han multiplicado las especulaciones sobre un tímido acercamiento.

El propio Harry perdió recientemente la batalla legal con el Ministerio del Interior británico por su seguridad en el país, algo que le había distanciado aún más de la Casa Real. Sin embargo, este lunes fue recogido en Heathrow por un oficial de la Policía Metropolitana del Escuadrón de Protección de la Realeza, lo que sugiere que se han restablecido ciertas garantías en su protección. Un detalle que los analistas interpretan como una señal de distensión.