Y de repente, Meghan Markle: ¿cuál es su papel en el pretendido encuentro entre Harry y Carlos III?

Parece una paradoja: cuanto más parece acercarse el momento de la reconciliación entre el Príncipe Harry y su padre, el Rey Carlos III, más obstáculos surgen en el camino. Tanto es así que muchos comienzan a duda de que el reencuentro sea posible. Las nuevas dificultades: no confían en Harry… ni en Meghan Markle.

El Príncipe Harry regresa esta semana al Reino Unido y un posible encuentro con su distanciado padre podría cambiar la vida de su joven familia para siempre. El duque de Sussex, que cumple 41 años también esta semana, asistirá en Londres a los Premios WellChild y se cree que en la agenda está un encuentro cara a cara con el Rey Carlos. Si eso sucede, sería la primera vez que el rey, de 76 años, comparta la misma habitación con su hijo menor en más de 18 meses. Pero según el biógrafo real Tom Bower, también es «un encuentro lleno de peligros».

«Harry tiene un gran reto que superar. Humanamente, solía llevarse muy bien con Carlos, así que, especialmente desde la perspectiva de Harry, necesita reconciliarse. Pero el tiempo no juega a su favor», ha opinado este experto en declaraciones para 'The Mirror'.

«podría sabotearlo todo»

«Habría una gran emoción si se conocieran», ha añadido. Pero no será tan fácil. «Carlos preferiría mucho más tener una buena relación con su hijo, así que estoy seguro de que desea la reconciliación. Pero debe tener en cuenta que está tratando con alguien que podría sabotearlo todo y avergonzarlo enormemente. Meghan, mientras tanto, está en Montecito, California, y se siente segura sabiendo que ella y sus hijos siguen siendo la prioridad de Harry», ha indicado.

La última vez que Harry y Carlos estuvieron juntos fue cuando el duque de Sussex voló al Reino Unido tras el anuncio de su padre de que tenía cáncer. Al llegar al aeropuerto de Heathrow aquel 6 de febrero de 2024, viajó directamente a Clarence House y habló con Carlos a puerta cerrada durante aproximadamente media hora. Regresó a Estados Unidos a la mañana siguiente.

Harry publicó 'Spare', su libro de memorias, y aquello fue una bomba. Lo escribió mientras vivía su abuela, la reina Isabel II, e incluir lo que Tom Bower califica como anécdotas «profundamente desleales y posiblemente deshonestas» es la principal razón por la que «ya no se confía en él» y «solo tiene enemigos en el palacio».

La posición de Meghan Markle

«El obstáculo al que se enfrenta Harry es enorme: convencer de alguna manera a su padre de que lo que hizo es cosa del pasado. Creo que será demasiado terco para disculparse, porque no es eso lo que él cree; cree que se ha comportado correctamente. Simplemente no se da cuenta de las consecuencias de lo que ha hecho», ha dicho el experto en 'The Mirror'.

Por su parte, la excorresponsal real Jennie Bond declaró a 'OK!' que es «poco probable que Harry se reúna con su padre sin el apoyo de Meghan Markle, pero cualquier reconciliación la dejaría en una situación increíblemente difícil».

Según esta analista, la duquesa de Sussex se sentía «inquieta e infeliz en su vida dentro de la familia real», por lo que la perspectiva de tener que revivir parte de su antigua vida podría no ser bienvenida. «Sería natural que se sintiera algo amenazada por el regreso de su esposo al círculo real», ha dicho. «Por lo tanto, creo que tendría sentimientos encontrados sobre el encuentro de Harry con su padre, si es que esto realmente está en juego», ha resumido.