La publicación de la biografía no autorizada del Príncipe Andrés salpica a su difunta madre, la Reina Isabel II

La biogragfía no autorizada del Príncipe Andrés continúa dando qué hablar. El libro titulado 'Entitled: The Rise and Fall of the House of York' ha vuelto a acaparar titulares en los medios británicos, pero esta vez no se centran únicamente en él, sino también en su madre, la recordada Isabel II. Según el autor del texto, el historiador Andrew Lownie, la difunta soberana fue «cómplice» de los excesos y maniobras de su hijo.

En el escrito de 450 páginas, Lownie repasa no solo los episodios más oscuros del duque de York, desde su vínculo con el caso Jeffrey Epstein hasta sus relaciones con inversores extranjeros de dudosa reputación, sino que también pone en entredicho el papel de la Reina Isabel en la protección de «su hijo favorito». En ese sentido, el autor asegura que la monarca no solo cerró los ojos ante los negocios turbios de Andrés, sino que en algunas ocasiones llegó a legitimar su entorno, recibiendo en Windsor a personajes de perfil controvertido.

Cabe resaltar que, la preferencia de Isabel II por Andrés es un hecho conocido en Reino Unido. A lo largo de los años, diversos periodistas y medios de comunicación han señalado reiteradas veces que el exmarido de Sarah Ferguson era el «hijo favorito» de la soberana. Sin embargo, esta es la primera vez que alguien va más allá de un solo favoritismo y señala que su madre estaba al tanto de todos los movimientos del príncipe.

Según la biografía, el hermano de Carlos III habría recibido comisiones millonarias actuando como intermediario en operaciones internacionales. Uno de los ejemplos más llamtivos sería el supuesto pago de cinco millones de dólares el expresidente de Kazajistán, Nursultán Nazarbáyev.

Además, revela que un miembro de la inteligencia británica habría advertido a Isabel II o a su secretario privado que aquellas operaciones resultaban muy dañinas para la imagen de la monarquía, algo de lo que habrían hecho caso omiso. «No hizo nada, no le interesaba. Y pensé: 'Parece que la Reina antepone la monarquía a su familia, que es una mujer de gran integridad'. Y ahí está, cómplice de su hijo», declaró Lownie en entrevista con 'Paris Match'.

Por otro lado, en declaraciones recogidas por el 'Daily Mail', el historiador reconoce que esperaba que gran parte de su manuscrito fuese eliminado por los abogados, pero se sorprendió al ver que pasaban muchos de los pasajes más polémicos y que pondrían en jaque la reputación de la Familia Real. Lownie asegurí que lo que más le impresionó fue «el absoluto descaro de todo el asunto». «Esto es lo que me impactó, el encubrimiento del Palacio. Sabían exactamente lo que estaba pasando. A la gente no le va a gustar, pero la Reina estaba conspirando. Al principio pensé que simplemente se había escaqueado. Pero cada vez estoy más convencido de que sabía exactamente lo que estaba pasando y lo permitió», añadió.

Hoy, a sus 65 años, el Príncipe Andrés lleva una vida retirada en Royal Lodge, la residencia que aún comparte con su exmujer. Apenas aparece en actos oficiales y, cuando lo hace, suele generar rechazo entre la ciudadanía.

Sin duda, la publicación del libro 'Entitled: The Rise and Fall of the House of York' ha reavivado un debate muy delicado en Reino Unido: ¿Hasta qué punto Isabel II protegió a su hijo a costa de la credibilidad de la monarquía?