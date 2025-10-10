Suscribete a
ABC Premium

Así es la espectacular finca donde vive Geroge Clooney y su familia en Francia: 900 metros cuadrados, un olivar y pista de tenis

El actor ha cambiado Hollywood por la Provenza, donde vive con Amal y sus hijos en una finca del siglo XVIII con lago, piscina y campos de lavanda

La seguridad de sus hijos: el motivo por el que George Clooney se ha mudado a vivir a Francia

Así es la espectacular finca donde vive Geroge Clooney y su familia en Francia: 900 metros cuadrados, un olivar y pista de tenis
GTRES
Daniella Bejarano

Daniella Bejarano

Esta funcionalidad es sólo para registrados

George Clooney ha encontrado su refugio en el sur de Francia. Alejado por completo del bullicio de Hollywood y los fotógrafos, el actor, junto a su mujer, Amal Clooney y sus hijos, se ha establecido en Brignoles, una apacible localidad en la región de ... la Provenza.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app