Así es la espectacular finca donde vive Geroge Clooney y su familia en Francia: 900 metros cuadrados, un olivar y pista de tenis

George Clooney ha encontrado su refugio en el sur de Francia. Alejado por completo del bullicio de Hollywood y los fotógrafos, el actor, junto a su mujer, Amal Clooney y sus hijos, se ha establecido en Brignoles, una apacible localidad en la región de ... la Provenza.

La finca, a la que el mismo intérprete de 'Ocean's Eleven' llama «granja», es una imponenete residencial rural con todo el encanto provenzal. Bajo el nombre de 'Domaine du Canadel', la propiedad cuenta con más de 900 metros cuadrados construidos, situada en una mansión del siglo XVIII que se reparte en tres pisos comunicados por una escalera de piedra. Cuenta con piscina, un bosque privado, viñedos, un lago, una pista de tenis y, finalmente, su principal encanto, un campo de lavanda.

El olivar, otro de los atractivos de la finca, cuenta con cerca de un centenar de árboles. Además, la familia dispone de otros espacios al aire libre como zonas de picnic, áreas de juego y una pista para jugar petanca. Si bien de momento no ha trascendido cuántas habitaciones y baños tiene la vivienda, lo que sí se sabe es que fue remodelada a mediados de 1990.

En una reciente entrevista con 'Esquire', el actor explicó que la decisión de mudarse a Francia fue motivada por el deseo de ofrecerle una infancia distinta a sus hijos, alejados del foco mediático y todo lo que conlleva vivir en Los Ángeles. «Tenemos mucha suerte, vivimos en una granja en Francia. Buena parte de mi vida, cuando era niño, fue en una granja y lo odiaba, pero ahora, para ellos, es distinto: no están pegados al iPad. Cenan con adultos y tienen que recoger sus platos. Tienen una vida mucho mejor«, confesó.

Además, Clooney se habló sobre la diferencia cultural que hay entre Estados Unidos y Europa: «En Francia, a la gente la fama le importa un comino», dijo, asegurando que allí pueden disfrutar de una vida más normal, sin los paparazzi ni la presión constante que acompaña a las estrellas de Hollywood.

GTRES

Brignloes, el corazón de la Provenza

El entorno donde viven los Clooney es tan encantador como su casa. Brignoles es un pueblo que conserva todo el espíritu de la Provenza: calles adoquinadas, plazas con terrazas sombreadas, mercados de productos locales y una comunidad en la que todos se conocen.

Las ferias agrícolas, las fiestas de la vendimia y las tradiciones rurales forman parte de la vida cotidiana del lugar. Un escenario perfecto para una familia que, a pesar de la fama, busca normalidad.

No es la primera vez que el actor apuesta por residir junto a un lago o rodeado de naturaleza. Durante años, su residencia más conocida fue Villa Oleandra, a orillas del Lago di Como, en Italia, una propiedad que finalmente puso a la venta en 2023.

Finalmente, cabe resaltar que este cambio no ha supuesto un retiro profesional para Clooney, que sigue vinculado al cine y al teatro. Desde su finca francesa, el actor ha seguido desarrollando proyectos como productor, director y guionista, alternando sus compromisos laborales con la vida familiar.