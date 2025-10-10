La Fiscalía pide a Toño Sanchís, exrepresentante de Belén Esteban, tres años y medio de cárcel por robarle 388.000 euros

Toño Sanchís, el que fuera representante de artistas, entre otros Belén Esteban, se enfrenta a tres años y medio de cárcel por presuntamente estafar a la colaboradora televisiva 388.868,14 euros. La Fiscalía de Madrid lo acusa de apropiación indebida en el juicio, ... que comenzará este lunes en la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial.

Según el escrito de acusación, al que hah tenido acceso ABC, el 13 de mayo de 2009 se firmó un contrato entre Lorena Romero, esposa de Sanchís y administradora única, dueña al 50% y en representación de Agencia de Servicios Lorant, S. L., con Belén Esteban Menéndez, que actuaba en nombre propio y en representación de la entidad Producciones Bem S. L.

El acuerdo se fue renovando anualmente, hasta que expiró en 2015. Consistía en la representación de la Patrona, como se la conoce, de manera exclusiva para España y el mundo. La firma entregaba después el pago a la colaboradora contra la presentación de facturas a emitir por la sociedad Bem Imaging, S. L., previa deducción en concepto de una comisión para Sanchís del 20% sobre el bruto percibido por los trabajos.

El acusado, que tenía la otra mitad de la agencia, confeccionó las facturas emitidas. «Sin embargo, durante el periodo de vigencia del contrato, hizo suyo un importe total de 362.248,14 euros, más el IVA correspondiente, aplicando una comisión superior a la del 20% estipulada en el contrato», señala el Ministerio Público. Así, entregaba a la sociedad de Esteban «una cuantía inferior a la que correspondería». En definitiva, que se quedaba con dinero que le correspondía a Belén.

Finalizado el contrato «y ante la negativa del acusado a rendir cuentas de su labor», la estrella televisiva demandó a Sanchís y a la agencia. La denuncia fue estimada en su integridad, condenando, entre otros pronunciamientos, a la afectada los 388.000 euros. Pero nunca se los dio, pese a la sentencia.

Belén Esteban solo pudo recuperar 49.318,33 euros en efectivo y otros 375.000 euros por la adjudicación de la vivienda de Toño y Lorena en Villanueva del Pardillo, «si bien estaba gravada con una hipoteca pendiente de pago de más de 200.000 euros».

Por tanto, según la Fiscalía, el acusado tendrá que indemnizar a la sociedad Bem Imaging, S.L. a través de su representante legal en la cantidad de 339.549,81 euros, cantidad resultante de restar al total de 388.868,14 euros la cantidad de 49.318,33 euros obtenidos en efectivo en el proceso de ejecución civil.