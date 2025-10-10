Suscribete a
ABC Premium
Directo
Feijóo: «El Nobel de la Paz es para una mujer insobornable en su compromiso con la libertad»

La Fiscalía pide a Toño Sanchís, exrepresentante de Belén Esteban, tres años y medio de cárcel por robarle 388.000 euros

El antiguo mánager de la Princesa del Pueblo se quedaba, según el Ministerio Público, con más del 20% de comisión pactado en el contrato entre ambas partes durante seis años. El lunes empieza el juicio en la Audiencia Provincial de Madrid

Toño Sanchís reaparece y carga contra Belén Esteban: «Lo que es la vida, ¿no?»

Belén Esteban y Toño Sanchís
Belén Esteban y Toño Sanchís
Carlos Hidalgo

Carlos Hidalgo

Madrid

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Toño Sanchís, el que fuera representante de artistas, entre otros Belén Esteban, se enfrenta a tres años y medio de cárcel por presuntamente estafar a la colaboradora televisiva 388.868,14 euros. La Fiscalía de Madrid lo acusa de apropiación indebida en el juicio, ... que comenzará este lunes en la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app