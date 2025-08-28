George Clooney abandona el Festival de Venecia por motivos de salud

El pasado 26 de agosto, la gran estrella de Hollywood George Clooney aterrizó en Venecia junto a su esposa, Amal Clooney, para asistir a la 82º edición del Festival de Cine que se celebra en la ciudad, donde presentaría la nueva producción cinematográfica 'Jay Kelly', de la que es protagonista. Sin embargo, los planes cambiaron al día siguiente, cuando el actor se empezó a sentir mal debido a una «grave infección sinusal», según cuenta la revista People.

El actor de 64 años, no estuvo presente en la rueda de prensa para promocionar la película dirigida por Noah Baumbach. Tampoco se le vio en la cena con sus compañeros de reparto, Adam Sandler y Laura Dern y, la mañana del miércoles, se supo que abandonó el hotel donde se hospedaba, abordando un 'motoscafo' (tradicional taxi veneciano).

El moderador de la rueda de prensa oficial de la película de Netflix acotó durante el evento: «Realmente esperamos, y creo que debería estar en la alfombra roja esta noche. Pero lamenta mucho no poder estar con nosotros». A lo que el director, Noah Baumbach, agregó: «Incluso las estrellas de cine se enferman».

'Jay Kelly'

En la comedia dramática protagonizada por Clooney, Jay Kelly es una gran estrella de cine de 60 años a quien van a homenajear en un importante festival de cine europeo. Allí tendrá que enfrentarse a un ajuste de cuentas personal enfrentándose a sus errores, sus vínculos familiares y las huellas que quiere dejar en el mundo volviendo a entrar en contacto con todos aquellos que han formado parte de su vida.

Los famosos en el Festival

El festival, que se celebra anualmente en La Serenísima, comenzó este miércoles y se extiende hasta el 6 de septiembre, cuando se anunciarán los premios. Celebridades como Julia Roberts, Emma Stone, Dwayne Johnson, Emily Blunt y Cate Blanchett han asistido a las diferentes actividades organizadas por la Bienal de Venecia para promocionar las grandes producciones de las que hacen parte.

A diferencia de lo que la mayoría piensa, el evento no se celebra en la capital de la región de Véneto, sino en una isla llamada el Lido, que está a unos 20 minutos en ferry. Algunas celebridades se hospedan en el único hotel de cinco estrellas, el Hotel Excelsior. Pero las habitaciones se llenan rápidamente, y en las pequeñas islas alrededor hay más hoteles de lujo en los que otros prefieren hospedarse porque ofrecen un poco más de privacidad, lejos de la algarabía del festival y los paparazzi.