La seguridad de sus hijos: el motivo por el que George Clooney se ha mudado a vivir a Francia

Este pasado lunes, la revista 'Esquire' ha publicado una entrevista con George Clooney en la que ha abordado temas como su carrera, su familia y sus planes de futuro. «Cuando Clooney tenía 18 años, cortaba tabaco por tres dólares la hora. Ha vendido seguros ... puerta a puerta y dormía en el suelo de un armario mientras hacía audiciones para ser actor», comienza el reportaje en el que ponen en antecedentes al lector que la vida de Clooney no siempre ha sido un camino de rosas.

A sus 64 años, Clooney es considerado en la industria cinematográfica como uno de los actores más grandes de la historia del cine. Casado desde septiembre de 2014 con Amal Clooney, desde 2021 el intérprete y su mujer fijaron su residencia de invierno en la Provenza francesa. Más concretamente en el Château de Domaine du Canadel con una finca vinícola de más de 172 hectáreas que les permitía disfrutar de la tranquilidad y privacidad que tanto buscaban para sus mellizos, Ella y Alexander, de ocho años. «Para ellos, es como... no están con sus iPads, ¿sabes? Cenan con los adultos y tienen que recoger sus platos. Tienen una vida mucho mejor. Me preocupaba criar a nuestros hijos en Los Ángeles, en la cultura de Hollywood», ha explicado durante la entrevista. «Sentía que nunca iban a tener una oportunidad justa en la vida. En Francia, a la gente le da igual la fama. No quiero que vayan por ahí preocupados por los paparazis. No quiero que los comparen con los hijos famosos de otras personas», ha añadido.

El matrimonio ha encontrado en Francia un espacio seguro en el que son ellos mismos y luchan por preservarlo. Tanto es así que incluso cuando tienen visitas en su casa, les retiran los teléfonos móviles, tal y como confesó la propia Amal en otra entrevista con 'Glamour'. «Es importante encontrar ese equilibrio: pasar tiempo a solas con la familia y con los amigos, donde la gente sienta que se puede tener una conversación segura y sincera. Ser madre implica sentirse más afectada por algunas intrusiones. Por eso, hacemos todo lo posible para minimizar cualquier impacto en nuestros hijos. No los exponemos, nunca hemos publicado su foto ni nada parecido», sentenció.