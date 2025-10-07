Suscribete a
ABC Premium

La seguridad de sus hijos: el motivo por el que George Clooney se ha mudado a vivir a Francia

El matrimonio tiene dos hijos mellizos: Ella y Alexander, de ocho años

George Clooney abandona el Festival de Venecia por motivos de salud

George Clooney junto a su mujer Amal
George Clooney junto a su mujer Amal gtres
Rocío F. de Buján

Rocío F. de Buján

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Este pasado lunes, la revista 'Esquire' ha publicado una entrevista con George Clooney en la que ha abordado temas como su carrera, su familia y sus planes de futuro. «Cuando Clooney tenía 18 años, cortaba tabaco por tres dólares la hora. Ha vendido seguros ... puerta a puerta y dormía en el suelo de un armario mientras hacía audiciones para ser actor», comienza el reportaje en el que ponen en antecedentes al lector que la vida de Clooney no siempre ha sido un camino de rosas.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app