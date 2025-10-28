Epstein, Ghislane Maxwell y Weinstein fueron invitados del Príncipe Andrés en el Royal Lodge

La polémica del Príncipe Andrés y sus conexiones con Jeffrey Epsitein, Ghislane Maxwell y hasta Harvey Weinstein no hacen más que crecer. Las últimas informaciones aseguran que el que fuera Duque de York invitó a los tres a quedarse en su casa de ... Windsor, el Royal Lodge, durante las celebraciones del 18 cumpleaños de la Princesa Beatriz. Fue en 2006, ds meses después de que los Estados Unidos emitiera una orden de arresto contra el empresario por agresión sexual a una menor.

Ya se sabía que los tres habían estado en la fiesta, celebrada en el Castillo de Windsor, e incluso hay una fotografía de Epstein y Maxwell con el Príncipe Andrés. Pero no se conocía que la relación entre ellos era tan cercana que el hermano de Carlos III había permitido a la pareja y el cineasta quedarse a dormir en su propia casa unos días antes.

Así lo publican medios británicos como la BBC, que señala que un testigo vio a Weinstein y Epstein tomando unas copas antes de la fiesta, en el jardín de atrás del Royal Lodge. Solo ocho días después del evento, el empresario fue detenido en Florida y posteriormente condenado.

El Príncipe Andrés aseguró en su polémica entrevista de 2019 que cuando invitó a Jeffrey Epstein al cumpleaños de su hija no era consciente de lo que pasaba en Estados Unidos. «No fui consciente hasta que lo publicaron los medios porque él nunca dijo nada al respecto», intentó defenderse.

A lo largo de los años 90 y 2000, Epstein y Maxwell estuvieron en diversas ocasiones en varias propiedades reales. Hay una imagen de la pareja en Balmoral, supuestamente tomada en 1999, y al año siguiente Andrés invitó al empresario al Castillo de Windsor, para después celebrar el cumpleaños de Ghislane en Sandringham. Una cita que, en su entrevista con la BBC, aseguró que había sido un viaje de caza. En 2002, ella visitó el Palacio de Buckingham con un tour privado en el que estaba también Kevin Spacey.

Andrew is the reason CONVICTED sex criminals Jeffrey Epstein & Ghislane Maxwell had the audacity to let them sit in the same spot as Her Majesty the Late Queen Elizabeth, at her beloved Balmoral, yet the tabloids won’t go one day without a negative article about Meghan. pic.twitter.com/pmLMl2PXyU — Qiyyah (@Qiyyah18) June 14, 2025

¿Desahuciado?

El Príncipe Andrés, que renunció a usar su título como Duque de York hace diez días, está en plena negociación con su hermano el Rey para ver las condiciones en las que se marchará del Royal Lodge ante el revuelo que está causando su residencia. Hace solo unos días se publicó que llevaba más de 20 años residiendo allí sin pagar un alquiler, habiendo llegado a un acuerdo para abonar solo la fianza y las renovaciones del lugar que, sin embargo, está en muy malas condiciones. Pero más recientemente se ha informado de que exige dos viviendas para irse de su mansión.

Prince Andrew hosted Epstein, Maxwell and Weinstein at Royal Lodge https://t.co/BspYkbs1xa — BBC News (UK) (@BBCNews) October 27, 2025

Supuestamente quiere vivir en uno de los 'cottage' de Windsor, propiedades como el Frogmore Cottage donde antes vivieron Meghan y Harry, mientras que su exmujer, Sarah Ferguson, se marche a otra como el Adelaide Cottage, en donde vivían hasta ahora Kate y Guillermo. Un arreglo que sería meramente por las apariencias, puesto que ambos forman parte del patrimonio de la Corona, aunque son menos lujosos que la mansión en la que el exmatrimonio lleva residiendo dos décadas.