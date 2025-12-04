Suscribete a
ABC Premium

Frank Cuesta se enfrenta a tres nuevas denuncias y podría terminar en prisión

El infierno legal del herpetólogo se recrudece con nuevas acusaciones anónimas que amenazan su libertad en Tailandia

La vida de Frank Cuesta: la relación con sus hijos y su exmujer, su novia actual y la polémica sobre su enfermedad

Frank Cuesta se enfrenta a tres nuevas denuncias y podría terminar en prisión
GTRES
Daniella Bejarano

Daniella Bejarano

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Frank Cuesta (54 años) vuelve a estar en el foco mediático con un escenario tan delicado como real: podría acabar en prisión en cuestión de semanas. Tras librarse el pasado verano de una condena de cárcel —el Tribunal Provincial de Kanchanaburi le impuso ... finalmente una multa de 30.000 baht (unos 800 euros) por posesión ilegal de animales protegidos— el rescatista afronta ahora tres nuevas denuncias anónimas que le obligarán a sentarse de nuevo ante la Justicia tailandesa.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app