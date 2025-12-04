Frank Cuesta se enfrenta a tres nuevas denuncias y podría terminar en prisión

Frank Cuesta (54 años) vuelve a estar en el foco mediático con un escenario tan delicado como real: podría acabar en prisión en cuestión de semanas. Tras librarse el pasado verano de una condena de cárcel —el Tribunal Provincial de Kanchanaburi le impuso ... finalmente una multa de 30.000 baht (unos 800 euros) por posesión ilegal de animales protegidos— el rescatista afronta ahora tres nuevas denuncias anónimas que le obligarán a sentarse de nuevo ante la Justicia tailandesa.

Según ha confirmado el propio creador de contenido, los procesos han aparecido «de repente», cuando su situación parecía encarrilada tras regularizar toda la documentación del Santuario Libertad. «No tengo ni estrés ni miedo, porque estamos haciendo las cosas bien. Pero son muchos procesos seguidos y es posible que en algún momento consigan meterme en la cárcel un tiempo», ha asegurado en declaraciones a '20minutos'.

El herpetólogo recuerda que la legislación tailandesa funciona de forma muy distinta a la española. Y eso le coloca en una posición especialmente vulnerable. «Si te caen uno o tres meses, te los tienes que comer. Si tengo un juicio y me caen dos meses y lo apelo, no entro. Pero si a la vez en otro juicio me cae un mes más, sí me meten: entras a prisión», explica. «Es la ley del país en el que vivo y la tengo que acatar».

Tres denuncias y un enemigo con nombre propio

Aunque las demandas han llegado como anónimas, Cuesta insinúa que todas parten del mismo lugar. No quiere señalar directamente, pero apunta a alguien que ya ha intentado complicarle la vida en el pasado: Chi, un antiguo socio convertido en enemigo público, que a comienzos de año impulsó varias acciones legales contra él. El propio Chi insinuó que la nueva pareja de Yuyee, la exmujer del rescatista, «tenía buenos contactos» capaces de mover hilos.

Cuesta no entra en nombres, pero sí en la sensación de acoso continuo: «Están yendo a por nosotros sin escrúpulo alguno. Hay un plan de destruirnos muy bien elaborado, porque nos están asfixiando». Según cuenta, la presión no solo afecta a su situación judicial. También se ha visto obligado a borrar vídeos, revisar cada palabra que publica y evitar cualquier contenido que pueda convertirse en una futura denuncia. «De 10 denuncias pasa 1, pero así no se puede vivir», lamenta.

Un juicio antes de Navidad

En un directo publicado en su canal de YouTube, Cuesta fue todavía más explícito. «Tengo que dejar todo preparado ya, porque antes de Navidad tengo un juicio. Si sale mal y me dan un mes o dos meses de cárcel, tengo que ir a la cárcel. Hay otro proceso en curso y no puedo aplicar dos fianzas porque no tengo dos pasaportes». La posibilidad es real. Y él mismo reconoce que vive «con la angustia» de no saber si, en cuestión de días, tendrá que dejar su vida en pausa.

A su alrededor, además, sobrevuelan tres hipótesis que el propio rescatista menciona: «No sé si el interés es que yo acabe en la cárcel, que cerremos el Santuario, o que cerremos el canal de YouTube, lo cual sería una asfixia más grande».

Por el momento, el fundador del Santuario Libertad sigue trabajando, cumpliendo los plazos legales y preparando un vídeo explicativo para sus seguidores. El futuro, una vez más, dependerá de los tribunales tailandeses. Y Cuesta, que lleva años lidiando con procesos cruzados, sabe que el margen de maniobra es mínimo.