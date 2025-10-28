De Ibai Llanos a Jesús Vázquez: los 12 españoles que brillan en el Libro Guinness 2026

La nueva versión del Libro Guinness World Records ya está disponible con 12 nuevos récords con sello español, confirmando que España sigue siendo una cantera inagotable de talentos de todos los ámbitos: desde el deporte hasta la literatural, así como también en el entretenimiento ... televisivo y digital.

Si bien en la actualidad 38 récords mundiales llevan el sello español, la nueva publicación reúne 2.897 marcas registradas en todo el mundo, incluyedo nombres como Ibail Llanos, Aitana Bonmatí, Rafa Nadal y hasta Jesús Vázquez.

Ibail Llanos, el fenómeno que rompió Twitch

A sus 30 años, Ibai Llanos se consagra como uno de los grandes fenómenos del entretenimiento digital mundial. Su evento 'La Velada del Año 4', celebrado el 13 de julio de 2024 en el estadio Santiago Bernabéu, logró la retransmisión más vista en la historia de Twitch: 3.846.256 espectadores simultáneos, cifra que lo llevó directo al Guinness por tercer año consecutivo.

El creador de contenido no solo batió su propio récord, sino que volvió a demostrar el poder de convocatoria que mueve entre las nuevas generaciones. En julio de este año, con 'La Velada 5', pulverizó su propia marca con nueve millones de usuarios conectados.

Rafa Nadal, el eterno rey de la tierra batida

Aunque anunció su retirada oficial a finales de 2024, Rafael Nadal mantiene una leyenda que sigue creciendo. El Guinness World Records lo reconoce como el jugador con más títulos individuales de Roland Garros, con 14 victorias en la arcilla parisina.

Su palmarés impresiona: 22 Grand Slam, dos oros olímpicos y cinco Copas Davis, además de distinciones como el Premio Príncipe de Asturias del Deporte, la Gran Cruz del Mérito Deportivo o la Medalla de Oro al Mérito en el Trabajo. En junio pasado, el rey Felipe VI lo nombró marqués de Llevant de Mallorca, un título que honra una trayectoria deportiva irrepetible.

Aitana Bonmatí, doble Balón de oro y récord histórico

Aitana Bonmatí, revalida su Balón de Oro por segundo año consecutivo (2023 y 2024), una hazaña que la coloca junto a su compañera Alexia Putellas como las jugadoras con más premios consecutivos para un mismo club. El Guinness reconoce así la hegemonía del Barça femenino y el talento que ha situado a España en la cima del fútbol mundial.

Jesús Vázquez, el presentador récord

Desde Ferrol hasta el Guinness. A los 60 años, Jesús Vázquez ostenta el récord mundial de más programas de televisión presentados en español, con 46 formatos diferentes desde 1990.

El propio presentador compartió su sorpresa en Instagram el pasado julio:«¡Quién me lo iba a decir! Tengo un Guinness World Record. Soy el presentador que más formatos diferentes ha presentado en lengua hispana. ¡46! Madre mía!».

La organización lo reconoce oficialmente en su 70ª edición, y él mismo mostró orgulloso la medalla conmemorativa a sus seguidores. Desde La quinta marcha hasta 'La noche de los récords', su carrera es un ejemplo de longevidad televisiva.

Eloy Moreno y otros jóvenes prodigios

El escritor castellonense Eloy Moreno, autor de Invisible o Cuentos para entender el mundo, firma otro capítulo de éxito: más de 11.000 ejemplares rubricados en 12 horas. Su récord fue certificado el 8 de febrero de 2025 entre su editorial y la plaza del Callao, en Madrid, en una jornada maratoniana que lo llevó al Guinness por la puerta grande.

El talento español también se expresa en nuevas generaciones. El catalán Jordi Sala, con solo 12 años, consiguió el récord de más saltos sobre vehículos haciendo el caballito en bicicleta en un minuto, con 27 coches superados en directo durante el programa 'La noche de los récords'.

El valenciano Luis Mengual entró en el libro por lograr la aceleración más rápida de 0 a 97 km/h en un kart eléctrico (1,866 segundos), mientras que el incansable Álvaro Martín Mendieta batió la marca de atar tres pares de cordones en solo 9,3 segundos.

También figura el malagueño Rubén Roldán Bustos, referente del parkour paralímpico. Tras perder una pierna, ha inspirado a miles de personas con su lema:«Nadie debe decirte cuáles son tus límites».