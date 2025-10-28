Chris Evans, padre por primera vez: así comenzó su historia de amor de película

Los actores Chris Evans, de 44 años, y Alba Baptista, de 28, han dado la bienvenida a su primer bebé juntos. Ha sido 'TMZ' quien ha dado la feliz noticia de que han ampliado la familia este mismo sábado en Massachusetts, aunque no se ... sabe cómo se llama o si es niño o niña.

La pareja se casó en una ceremonia privada celebrada en Cape Cod (Massachusetts) el 9 de septiembre de 2023, tras una relación de lo más privada que desvelaron en Instagram solo 9 meses antes. Hace algunos meses que se rumoreaba que el conocido por su papel en 'Capitán América' iba a ser padre.

Fue con motivo del Día del Padre cuando una cuenta de fans celebró la jornada con imágenes de los padres de ambos. Y el padre de Alba respondió en los comentarios, sin darse cuenta de que no era más que un seguidor de su yerno, diciendo: «Muchas gracias, querido Chris. Tu turno llegará pronto». Una pista innegable de que en la familia esperaban ampliar los números pronto.

Sin embargo, nadie quiso confirmarlo. Ni el padre de Alba, Luiz, ni la propia pareja. De hecho, hace semanas que ni Chris ni Alba comparten nada en sus redes sociales, que utilizan exclusivamente para hablar de su trabajo como actores. Y eso que el intérprete de 'Materialistas' tiene más de 17 millones de seguidores en Instagram. Solo este año, el actor ha estrenado tres proyectos. La mencionada película romántica con Dakota Johnson y Pedro Pascal; la comedia negra 'Honey Don't' y la de acción 'Sacrifice'.

Alba Baptista, por su parte, tiene muchos menos créditos a su nombre, pero el pasado mes de febrero ha estrenado 'Borderline', sobre una superestrella del pop y su novio deportista a quienes persigue un acosador. Su trabajo más popular es en la serie 'La monja guerrera', aunque también ha participado en 'El viaje a París de la señora Harris'. Su fama en Hollywood apenas acaba de empezar, porque sus primeros proyectos en inglés empezaron a llegar en 2020.

Chris Evans y Alba Baptista GTRES

Amor a primera vista

Alba nació el 19 de julio de 1997 en Lisboa, Portugal, y habla cinco idiomas (incluido el español). Acababa de hacer su 'debut' en Hollywood cuando conoció a Chris Evans, tal y como se ha especulado después. Lo suyo fue «amor a primera vista», al menos para él, tal y como comentó en 'People' una fuente cercana. En seguida las cosas avanzaron muy rápido, porque él insistía en que «sabía que ella era la indicada». «Hacía tiempo que quería sentar cabeza. Está deseando tener una familia. Simplemente estaba esperando por la chica correcta», añadía.

La relación se confirmó en septiembre de 2022, pero para entonces ya llevaban más de un año juntos, según publicaban los medios estadounidenses. Supuestamente fue durante un rodaje en Europa cuando coincidieron, aunque Chris empezó a seguir a Alba en Instagram en otoño de 2020, mucho antes de que ella le siguiera a él. Se casaron en septiembre de 2023, solo unos meses después de hacer oficial su romance primero en redes sociales y después en la alfombra roja.