Así es Forest Lodge, la nueva mansión de ocho dormitorios en la que vivirán Kate Middleton y Guillermo

Guillermo de Inglaterra y Kate Middleton dejarán atrás Adelaide Cottage al final de este año para trasladarse a Forest Lodge, una casa de campo situada a las afueras de Londres, según ha publicado el diario británico The Sun.

En 2022, el matrimonio se mudó del Palacio de Kensington a Adelaide Cottage, una casa situada en las inmediaciones de Windsor. Reformada en 2015, la casa de cuatro dormitorios era el refugio ideal para la familia. Pero, después de tres años viviendo en ella, los Príncipes de Gales han decidido mudarse a Forest Lodge, ubicada a 6 kilómetros de su vivienda actual.

Forest Lodge, una residencia histórica

Estas son algunas de las reformas que se están llevando acabo dentro de la casa, siendo la de abajo de la última reforma de 2001 GTRES

Forest Lodge es una mansión georgiana, construida en la década de 1770 y ampliada a principios del siglo XX. Está catalogada como Grado II en la Lista del Patrimonio Nacional de Inglaterra, lo que significa que es un edificio de interés arquitectónico o histórico, y, por lo tanto, está protegido por ley, cualquier tipo de reforma o de cambio deben de ser aprobados con unos permisos especiales.

La nueva mansión a la que se mudarán Kate Middleton y Guillermo de Inglaterra, junto a sus tres hijos, se encuentra en un sitio privilegiado, en Windsor Great Park, un parque real emplazado al sur de la ciudad de Windsor, en el condado de Berkshire. Esta nueva ubicación tiene un entorno muy tranquilo y lo suficientemente alejado del bullicio de la capital inglesa.

La casa, de ladrillo rojo, dispone de ocho dormitorios, seis baños, así como varios salones. Además, cuenta con un apartamento independiente. El terreno en el que se ubica, incluye una pista de tenis y un estanque, así como varios establos y garajes.

Con más de tres siglos de antigüedad, Forest Lodge fue reformada por última vez en 2001, aunque se conservan muchos detalles originales, tras su restauración. La mansión destaca por sus chimeneas de mármol, mampostería original, cornisas de yesos, techos decorados o un abovedado de medio cañón en el vestíbulo, todo esto de carácter clásico.

Un nuevo comienzo

El matrimonio real con sus tres hijos gtres

Los gastos de esta reforma están siendo costeados con financiación propia de Guillermo de Inglaterra y Kate Middleton. Con este nuevo inmueble, los futuros reyes de Inglaterra pretenden seguir mostrando a sus hijos una vida sencilla, llena de normalidad y en un entorno íntimo y familiar a pesar de pertenecer a la Familia Real inglesa.

Este nuevo capítulo en la vida de los Príncipes de Gales deja atrás unos años complicados, con el fallecimiento de Isabel II o el cáncer del Rey Carlos III y de la propia Kate Middleton.