Los Reyes de Inglaterra ofrecieron un banquete de gala en el castillo de Windsor en honor al presidente alemán, Frank-Walter Steinmeier, y su mujer

El Príncipe Guillermo junto a Kate Middleton afp

A.B. Buendía

Hacía mucho tiempo que no se veía a Kate Middleton con ese brillo en los ojos y una sonrisa tan radiante. Favorecida por su icónica tiara oriental y con un vestido con capa plagado de lentejuelas, acaparó todos los focos durante su ... cena de gala con el presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, y la primera dama, Elke Büdenbende, donde también estuvo, por supuesto, el Príncipe Guillermo. Los Príncipes de Gales subieron a sus redes sociales una imagen que muchos se han atrevido a calificar ya como «la foto soñada».

