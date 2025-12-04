Hacía mucho tiempo que no se veía a Kate Middleton con ese brillo en los ojos y una sonrisa tan radiante. Favorecida por su icónica tiara oriental y con un vestido con capa plagado de lentejuelas, acaparó todos los focos durante su ... cena de gala con el presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, y la primera dama, Elke Büdenbende, donde también estuvo, por supuesto, el Príncipe Guillermo. Los Príncipes de Gales subieron a sus redes sociales una imagen que muchos se han atrevido a calificar ya como «la foto soñada».

«Deslumbrante». Este es el calificativo que más se repite en la prensa británica para referirse a la aparición estelar de Kate Middleton, que robó el show, como se suele decir. Tras su reciente visita a España, Frank-Walter Steinmeier y Elke Büdenbender continuaron con su gira europea y aterrizaron en Inglaterra. Al propio aeropuerto de Heathrow acudieron los Príncipes de Gales para recibirles con todos los honores.

Kate Middleton exhibió allí uno de sus abrigos favoritos de Alexander McQueen, pero cualquier estilismo palideció comparado con el espectacular look que presentó para la cena de gala de esta noche. La familia Windsor acudió casi al completo, pero todas las miradas se posaron en la Princesa de Gales.

La sonrisa de Kate Middleton

La heredera al trono accedió al Gran Salón junto a su marido, el Príncipe Guillermo, y todos quedaron admirados por el impresionante vestido azul plagado de lentejuelas de Jenny Packham con una enorme capa de tul que se extendía por el suelo a modo de capa. Y eso que el listón estaba muy alto, pues Kate Middleton ya llamó la atención en la cena de gala en honor a Donald Trump al lucir la tiara Diana, un diseño neoclásico plagado de diamantes y perlas creado para la reina María de Teck y que acabó siendo la favorita de Diana de Gales.

Kate Middleton eligió esta vez una impresionante tiara oriental por primera vez, una pieza muy valiosa de 1853 que fue confeccionada en oro, ópalos y más de 2.600 diamantes. Aunque en un principio contaba con rubíes, fue la Reina Isabel II quien la transformó para convertirse en lo que exhibió la mujer del Príncipe Guillermo con absoluta elegancia. Fue un regalo del príncipe Alberto a Victoria I de Inglaterra y Kate Middleton lo transformó en todo un guiño a los invitados, pues Alberto era de origen alemán.

La tiara fue un regalo del príncipe Alberto a Victoria I de Inglaterra y Kate Middleton lo transformó en todo un guiño a los invitados

Por su parte, el Príncipe Guillermo, también derrochó elegancia con un frac Windsor con corbata blanca, además de su banda de la Muy Noble Orden de la Jarretera con la Orden del Pequeño Jorge y Gran Maestre de la Muy Honorable Orden del Baño, entre otras insignias y medallas.

La Reina Camila y Claudia Schiffer

La Reina Camila eligió la tiara de la Reina María, elaborada en diamantes de talla brillante, una pieza pasó a manos de Isabel II como regalo de boda. La esposa de Carlos III, también presente, lució un elegante vestido de encaje en color azul junto a un lustroso collar de esmeraldas y diamantes, con pendientes a juego. La cena de gala contó también con una invitada de excepción: nada más y nada menos que la supermodelo alemana Claudia Schiffer, quien no dudó en aceptar la invitación a esta cita histórica.

Los Reyes Carlos y Camila presidente alemán junto al presidente alemán Frank-Walter Steinmeier y su esposa, Elke Büdenbender afp

El acto fue realmente el último banquete de Estado del año para la Familia Real británica, que desde hace semanas está inmersa en todos los actos navideños que tienen por delante. Por ejemplo, este mismo viernes, Kate Middleton presidirá un año más el concierto solidario en la Abadía de Westminster. Para ella es mucho más que un acto institucional y en cada edición de 'Together at Christmas', como se conoce, la Princesa de Gales saca a relucir su perfil más humano y solidario.

La modelo Claudia Schiffer brinda con el Primer Ministro británico Keir Starmer reuters

Los Príncipes de Gales subieron a sus redes sociales una fotografía muy especial de la cena de gala, donde «parecían salidos de un cuento de hadas», según ha definido la revista 'People'. La imagen fue tomada por Alex Bramall en Frogmore House, una residencia real cerca del Castillo de Windsor, y mostraba a la pareja de pie y juntos frente a un árbol de Navidad lleno de luces. «La foto soñada», lo calificaron.

Un Christmas de los Príncipes de Gales

«Si bien la foto oficial del Príncipe Guillermo y la Princesa Kate antes de la fiesta sería perfecta para una postal navideña de cuento de hadas, ¡quizás ya tengan otra idea en mente!», destacaba 'People' en la cobertura de la cena de gala y la fotografía que luego subieron a sus redes sociales, realizada antes del inicio del evento.

Se sabe que los Príncipes de Gales publican siempre cada año por estas fechas una fotografía junto a sus hijos, el príncipe George, de 12 años, la princesa Charlotte, de 10, y el príncipe Louis, de 7, en vísperas de las fiestas navideñas cada año. Forma parte de una tradición familiar.