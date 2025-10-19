Suscribete a
Los hechos que llevaron a la caída del Príncipe Andrés, desde su amistad con Epstein hasta la decisión final del Palacio

El verdadero colapso de su reputación llegó en noviembre de 2019, cuando accedió a conceder una entrevista a Emily Maitlis para el programa Newsnight de la BBC

El Príncipe Andrés renuncia a todos sus títulos ante las acusaciones por sus vínculos con Epstein

El Príncipe Andrés (izquierda) y el empresario Jeffrey Epstein
Ivannia Salazar

Corresponal en Londres

El Príncipe Andrés dejará de utilizar sus títulos y honores reales, una decisión anunciada como «voluntaria« por el Palacio de Buckingham este viernes y que marca el cierre de una etapa en la que la presión acumulada desde varios frentes -judicial, mediático, político y ... familiar— terminó por dejar sin margen de maniobra a la Casa Real británica.

