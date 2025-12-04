Sheila Devil, antes 'Camilín', hospitalizada de urgencia

Máxima preocupación por Sheila Devil. La hija de Camilo Sesto permanece hospitalizada en el Puerta de Hierro de Madrid después de sufrir varios episodios de ansiedad que obligaron a su ingreso. Por el momento, se desconoce la evolución de su salud pero se sabe ... que continúa en observación médica.

En tanto, su madre, Lourdes Ornelas, acudió al hospital en cuanto tuvo noticia del ingreso y fue vista entrando con gesto serio, sin declaraciones y centrada únicamente en acceder al interior del hospital. Su presencia confirma que sigue de cerca la situación de su hija, como ha hecho en otras ocasiones complicadas.

Sus antecedente de salud

Con este ingreso hospitalario, Sheila hace saltar nuevamente todas las alarmas sobre su estado de salud, puesto que, en los último años, ha atravesado distintos episodios médicos. En 2021 sufrió una neumonía que la llevó a permenecer en la UCI durante semanas, y meses después fue atendida por un microinfarto cerebral.

Por otro lado, a finales de 2023, sus entorno íntimo intentó que la hija de Camilo Sesto aceptara ingresar en un centro especializado en adicciones. Sin embargo, finalmente no accedió a hacerlo.

Sus publicaciones en las redes sociales

Desde que 'Camilín' inició su transición y adoptó su identidad como Sheil Devil, sus redes han generado un gran debate y sobre todo, gran preocupación entre los internautas. Su deterioro físico evidente y un entorno doméstico completamente desordenado, encendieron todas las alertas sobre su salud mental.

A ello se sumó un episodio reciente: su detención a comienzos de año tras la incautación de 12 gramos de cocaína por parte de la Guardia Civil, según contó el programa 'TardeAR', un incidente que añadió más presión mediática al entorno de la artista.

Lourdes, su apoyo incondicional

En los últimos meses, Lourdes Ornelas ha hablado en varios espacios televisivos sobre su preocupación, siempre desde un tono prudente. Ha insistido en que no dramatiza y en que su prioridad es acompañar a su hija cuando esta lo necesita. Ahora, vuelve a hacerlo en silencio, sin declaraciones, pero presente en el hospital mientras Sheila continúa ingresada.