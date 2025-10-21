Suscribete a
La discoteca, la mansión de Epstein y la orgía, las memorias póstumas de la mujer que acusaba al Príncipe Andrés de abuso sexual

Virginia Giuffre detalla en su libro 'Nobody's girl' todo el calvario que vivió siendo víctima de Epstein y su círculo: «Me enseñaron a sonreír mientras me destruían»

El Príncipe Andrés junto a Virginia Giuffre en el primer encuentro que tuvieron ambos en la casa de Ghislaine Maxwell, la novia de aquel entonces de Epstain, en Londres en marzo de 2001
El Príncipe Andrés junto a Virginia Giuffre en el primer encuentro que tuvieron ambos en la casa de Ghislaine Maxwell, la novia de aquel entonces de Epstain, en Londres en marzo de 2001
Ivannia Salazar

Ivannia Salazar

Corresponsal en Londres

«Pensé que conocer a un príncipe sería un honor. No entendí que me estaban entregando.» Con esa frase de «Nobody's Girl», las memorias póstumas de Virginia Roberts Giuffre, publicadas este martes, empieza el estremecedor relato de los presuntos abusos del Príncipe Andrés ... a la autora. El volumen, terminado pocas semanas antes de su suicidio en abril de este año, es el testimonio final de una mujer que escribió, según sus propias palabras, «para que la verdad se entienda y para que nadie más tenga que vivir lo mismo».

