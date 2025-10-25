Suscribete a
El Príncipe Andrés está negociando con Buckingham para marcharse del Royal Lodge

El descontento de la sociedad británica por la presencia del hermano de Carlos III en una propiedad de la Corona no cesa

El Príncipe Andrés, la sombra de la monarquía británica: cronología de una caída sin retorno

El Príncipe Andrés y Carlos III, cuando aún era Príncipe de Gales, en una imagen de 2015 GTRES
Marina Ortiz Cortés

El público británico está harto del Príncipe Andrés. Las revelaciones de las últimas semanas han dejado en todavía peor situación al hermano del Rey Carlos, por su relación con Jeffrey Epstein, las memorias póstumas de Virginia Giuffre, y también porque lleva 20 años sin pagar ... por residir en el Royal Lodge. Pero su residencia podría cambiar en las próximas semanas, porque tal y como informa el 'Daily Mail', el Duque de York está negociando con el Rey para abandonar esta impresionante mansión de 30 habitaciones.

