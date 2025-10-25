El Príncipe Andrés está negociando con Buckingham para marcharse del Royal Lodge

El público británico está harto del Príncipe Andrés. Las revelaciones de las últimas semanas han dejado en todavía peor situación al hermano del Rey Carlos, por su relación con Jeffrey Epstein, las memorias póstumas de Virginia Giuffre, y también porque lleva 20 años sin pagar ... por residir en el Royal Lodge. Pero su residencia podría cambiar en las próximas semanas, porque tal y como informa el 'Daily Mail', el Duque de York está negociando con el Rey para abandonar esta impresionante mansión de 30 habitaciones.

Su contrato, que se publicó hace unos días en 'The Times', estipulaba que tras haber pagado una fianza de un millón de libras y las reparaciones de unos 7,5 millones en el año 2005 no tenía que abonar más que una cantidad significativa (si se le requería). Este acuerdo le permitía vivir en el Royal Lodge hasta 2078 y, si finalmente se tenía que marchar antes de esa fecha, tendría que recibir medio millón de libras de compensación.

El jueves, Buckingham parecía estar a punto de anunciar algo que tenía que ver con el Royal Lodge, puesto que hizo un llamamiento para que acudiera hasta allí la prensa. Sin embargo, en el último momento, al final de la jornada, canceló lo que fuera que iba a ocurrir. Ahora el mencionado medio británico, junto con otros medios como 'Hello!', indican que el Palacio está en plena negociación con Andrés, al que presiona para que abandone su mansión en Windsor tras dos décadas residiendo ahí con su familia.

El principal reto está en establecer dónde vivirá Andrés cuando se marche del Royal Lodge, una situación que en este momento parece indudable. Sobre todo porque desde 2019, el Príncipe Andrés no tiene una asignación por parte de la Corona, así que las opciones que se presentan pasan por aquellas propiedades que forman parte del patrimonio personal del Rey Carlos y no de la Corona.

El Príncipe Andrés gtres

Sin embargo, comenta el 'Daily Mail' que Andrés se niega a desplazarse a Sandringham o Balmoral, y que prefiere quedarse en Londres para estar cerca de sus hijas, cuyos alojamientos no se verán afectados. Hay que recordar que la Princesa Beatriz reside en el Palacio de St James y la Princesa Eugenia vive en el Palacio de Kensington.

La pasada semana Andrés anunció que renunciaba a utilizar sus títulos -entre los que está el de Duque de York- para no distraer de la labor del Rey. Un comunicado que, si bien tuvo una respuesta positiva, ha resultado no ser suficiente. Porque continúa siendo príncipe, y da igual que renuncie a usar sus títulos -de los que sigue disponiendo porque no se le han retirado- porque previamente había dejado de tener vida pública. Además, sigue viviendo en una propiedad tremendamente valiosa, una de las más grandes del patrimonio de la Corona, sobre todo en comparación con la que han escogido los Príncipes de Gales para vivir, el Forest Lodge, también situado en Windsor.

Royal Lodge, Windsor, built from mid-17th century with 1930s wings, home of Prince Andrew since 2004, who from yesterday will not use his Duke of York title or honours (e.g. Order of the Garter).https://t.co/ksi3CkRCLGhttps://t.co/VIydrP4BMNhttps://t.co/zWB4N9oobx pic.twitter.com/JijWaoSWlQ — Stately Home News (@StatelyHomeNews) October 18, 2025

Muchos se preguntan de dónde saca Andrés el dinero para mantener el Royal Lodge, pero unas fotografías que ha publicado 'Hello!' muestran que tampoco es que la residencia esté en la mejor condición. Las imágenes muestran desconchones en la pared y árboles caídos, que reflejan que el que fuera Duque de York no está cuidando la propiedad y dan una excusa más a Carlos III para invitarle a marcharse. Eso sí, si no está dispuesto a pagarle por la finalización del contrato tendrá que ser el propio Príncipe quien decida «voluntariamente» cambiar de hogar.