Claudia Schiffer celebra su 55 cumpleaños en Grecia

Claudia Schiffer, una de las principales representantes de las pasarelas de los años noventa, ha viajado a Grecia para celebrar su 55 cumpleaños. La exmodelo, actriz y productora de cine compartió en sus redes sociales una fotografía en la que aparece sonriente frente a una piscina, luciendo un bañador, junto a un tablero de `Tavli´(Backgammon), el juego de mesa más popular del país heleno. La imagen iba acompañada del mensaje: «55 hoy, afortunada de tener un cumpleaños feliz y saludable».

Nacida el 25 de agosto de 1970 en Rheinberg, Alemania, Schiffer comenzó su carrera como modelo en 1987 gracias a un cazatalentos. Durante los años noventa alcanzó el estatus de supermodelo y desfiló en las principales pasarelas internacionales. A lo largo de su carrera ha aparecido en más de mil portadas de revistas de moda, incluidas Vogue, Harper´s Bazaar y Elle. Fue musa de Karl Lagerfeld y unos de los rostros más emblemáticos de Chanel. Según Forbes, fue una de las modelos mejor pagadas del mundo, con una fortuna que supera los cien millones de dólares.

Durante su estancia en Grecia, Schiffer publicó en su cuenta en Instagram —donde acumula dos millones y medio de seguidores— un carrusel de imágenes en el que aparece posando con bellos vestidos veraniegos. Aunque no ha desvelado su ubicación exacta, en una de imágenes compartidas, donde luce un vaporoso vestido largo de color verde menta, incluyó el texto: «Noches veraniegas en Grecia». En otra, la alemana se rendía al encanto del país y escribía: «Grecia es simplemente bella».

A pesar del secretismo, varios medios locales aseguran que ha sido vista en las localidades de Porto Jeli y Herminoni, así como en un exclusivo resort de Kranidi, en la península del Peloponeso. Se trata de una zona frecuentada por miembros de la realeza europea y por destacadas familias navieras griegas. Allí tienen su residencia de verano los reyes de Holanda y, supuestamente, los reyes de España pasaron unos días a principios de agosto. En Porto Jeli también tenía su residencia de verano Constantino, el último rey de Grecia y hermano de Doña Sofía.

No es la primera vez que la modelo alemana elige Grecia como destino vacacional. El verano pasado visitó las localidades de Mesenia y Koroni, en el sur del Peloponeso, acompañada de familiares y amigos. En sus redes sociales ha expresado en múltiples ocasiones su admiración por la belleza natural y el estilo de vida griegos.

Nueva vida, alejada de las pasarelas

Aunque se retiró de las pasarelas hace más de dos décadas, Schiffer sigue vinculada al mundo del diseño y la estética. Reside en Londres junto a su marido, el productor de cine Matthew Vaughn, y sus tres hijos. En la capital británica ha fundado una firma de cerámica, y continua trabajando como productora cinematográfica.

Junto con Naomi Campbell y Cindy Crawford, Claudia Schiffer formó parte del trio de supermodelos que revolucionaron la industria de la moda y las pasarelas en los años noventa. Hoy, a sus 55 años, sigue siendo un referente para las nuevas generaciones.