El ocaso de Miconos: los famosos buscan la exclusividad y glamour en otros destinos griegos

Durante décadas, Miconos ha sido sinónimo de lujo, extravagancia y fiestas legendarias. Sin embargo, en los últimos años, famosos, multimillonarios y miembros de la jet set internacional se decantan por otras islas griegas menos masificadas.

Los primeros visitantes extranjeros llegaron a Miconos en la primera mitad del siglo pasado, atraídos por su cercanía a la isla de Delos. Se trataba de viajeros interesados en la cultura y la arqueología que, para visitar sus espectaculares ruinas, debían pernoctar en la vecina Miconos.

En la década de los años cincuenta, la presencia de figuras como Maria Callas o Aristóteles Onassis marcó un punto de inflexión en la isla: llegó la electricidad y los primeros turistas de sol y playa. Poco después, Jackie Kennedy, ya casada con Onassis, convirtió Miconos en un referente para la alta sociedad y las estrellas de cine.

Miconos se hizo célebre por su vida nocturna, sus míticas fiestas frecuentadas por la jet set internacional, sus hoteles exclusivos, villas lujosas, restaurantes y boutiques de alta gama. Firmas como Gucci o Louis Vuitton tienen tiendas en las encaladas calles de la capital de la isla.

De icono a destino masificado

Durante décadas, multimillonarios de todo el mundo han fondeado sus yates en las cristalinas aguas de la isla. Sin embargo, en los últimos años, jeques de los Emiratos Árabes, Arabia Saudí, los magnates de Estados Unidos y numerosas estrellas de Hollywood han cambiado Miconos por destinos menos masificados, como el Peloponeso, la isla de Spetses —en el archipiélago del Sarónico— o Skiathos, en el Egeo norte.

Uno de estos nuevos refugios es el Peloponeso. La bahía de Navarino ha sido este verano el destino elegido por el jeque Mansour bin Zayed al Nahayan y su familia, a bordo de su impresionante yate 'Blue', de 160 metros de eslora y un valor estimado en 600 millones de dólares.

También en el Peloponeso, concretamente en Kranidi, en la región de Argólida, habrían pasado unos días de descanso los reyes de España, alojados en la villa que la familia real holandesa posee desde 2012 y que adquirieron al fotógrafo alemán Manfred Ricker.

Nuevos destinos

Tom Hanks y Rita Wilson veranean desde hace años en Grecia. Los dos actores adquirieron una villa en la isla de Antíparos, donde reciben cada verano a familiares y amigos, como el matrimonio Obama, que los visitó en 2023. Este verano, Hanks y Wilson han sido vistos en la isla de Naxos. La pareja, muy vinculada al país, obtuvo en 2019 la nacionalidad griega por su apoyo a los afectados por el devastador incendio de Mati, ocurrido en 2018.

También, Goldie Hawn y su hija Kate Hudson veranean en su mansión en Skiathos, en el Egeo norte, mientras que las hermanas Kardashian-Jenner han recorrido varias islas griegas en los últimos años. En julio, Kylie Jenner fue vista paseando por las pintorescas calles de Fiscardo, en la isla de Cefalonia, acompañada de la 'influencer' greco-estadounidense Anastasía Karanikolaou, más conocida como Stassie. Jenner también visitó Grecia el verano anterior, cuando pasó unos días en la ciudad de Monemvasía, en el sur del Peloponeso.

En las turquesas aguas del mar Jónico fue avistado en julio el yate de Magic Johnson. El exjugador de baloncesto compartió en sus redes sociales imágenes de los días que pasó en las islas de Cefalonia y Corfú.

Otro de los destinos más apreciados por los famosos es la isla de Spetses. Allí ha pasado unos días la actriz Zoe Saldaña en compañía de su familia. Según los medios griegos, la intérprete, galardonada con un Óscar por su papel en 'Emilia Pérez', habría visitado también Miconos. También han visitado esta isla Máxima de Holanda y la princesa Ariane. Ambas viajaron desde Kranidi —a solo diez kilómetros de distancia de Spetses— en el 'Wajer 55', el yate de 17 metros de eslora propiedad de la Casa Real holandesa. En julio, también fueron vistos en Spetses Michael Jordan y su esposa Yvette Prieto, a bordo del yate 'M'Brace'.

El actor Jason Statham, también ha visitado Grecia este verano y se encuentra pasando unos días en familia en la isla de Antíparos.

Hasta Rodas ha viajado la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, para pasar sus vacaciones privadas. Según ha confirmado el propietario de la villa en la localidad de Lindos, la mandataria ha disfrutado de la autenticidad de la isla y ha mantenido durante toda su estancia un perfil bajo, lejos del foco mediático.

La actriz Jennifer Aniston, de origen griego —su padre, John Aniston, nació en Creta— visitó Corfú en su último viaje a Grecia, el pasado año. La isla de Hidra, con sus edificios señoriales y sus callejuelas libres de circulación rodada, ha atraído desde hace décadas a artistas de todo el mundo. En 1960, Leonard Cohen compró una casa en la isla, donde escribió muchas de sus primeras canciones. El pasado verano, la actriz Anne Hathaway y el diseñador Valentino también la visitaron.

Aunque Miconos no ha perdido todo su brillo y sigue atrayendo a famosos, las elites internacionales buscan en otros rincones de Grecia la exclusividad y el glamour que en el pasado definieron a la isla de los vientos.

