Irene Montero e Ione Belarra disfrutan de sus vacaciones en Menorca entre playas, conciertos y amigas

El verano se acaba y con él también las últimas escapadas de muchos políticos. Irene Montero ha querido despedirse de agosto desde Menorca, donde ha disfrutado de unos días de sol, mar y amistad junto a Ione Belarra. La exministra de Igualdad y la secretaria general de Podemos han compartido en redes sociales un álbum de fotografías que refleja la complicidad de ambas, acompañadas de un reducido grupo de amigas con las que alternaron playas, paseos por la isla, conciertos nocturnos y ha resaltado por la gran ausencia de Pablo Iglesias.

«Qué bien», escribió Montero en un carrusel de imágenes que reflejan la sintonía y la alegría de este grupo de mujeres en pleno paréntesis veraniego. En la primera de esas fotos aparecen ella y Belarra posando sonrientes en un baño donde se lee una pintada con el mensaje: «Menorca antifa y antirracista».

Las jornadas menorquinas han estado marcadas por planes sencillos: tardes de playa, lecturas bajo el sol, baños en el Mediterráneo y paseos por rincones emblemáticos de la isla. También se dejaron ver en conciertos, uno de los momentos más comentados de su visita, donde Montero aprovechó para fotografiarse con músicos y compartir el ambiente cultural de Menorca.

A la escapada se unieron la jurista y politóloga Alejandra Martínez Velasco y la regidora del Ayuntamiento de Palma, Lucía Muñoz Dalda, reforzando la sensación de que se trataba de unas vacaciones en clave íntima y de amistad más que de exposición pública.

Además de las fotografías, Montero le dedicó unas tiernas palabras a su amiga: «Te quiero mucho. Decididas a estar bien y ser felices. Preparadas para coger la ola completa. Con todo lo que venga», escribió. Mientras que la secretaria general de Podemos también quiso dejar constancia de lo vivido estos días: «Una siempre vuelve a los viejos lugares donde amó la vida. Graciès Menorca, gracias amigas».

Mientras tanto, Pablo Iglesias, pareja de Montero, también vive un momento de cambios. Lejos de Menorca, el fundador de Podemos ha reabierto la Taberna Garibaldi en el barrio madrileño de Lavapiés. Tras un crowdfunding con el que recaudó más de 140.000 euros, el local se trasladó este verano a un espacio mayor en la calle Miguel Servet. «Hay terraza y muy pronto futbolín», anunció Iglesias el pasado 13 de agosto.

Con este álbum vacacional, Irene Montero e Ione Belarra han mostrado la faceta más relajada de su amistad, marcada por la complicidad y el disfrute de pequeños momentos. Playa, risas, confidencias y música en directo se convierten en las imágenes que cierran el verano de dos de las figuras más representativas de Podemos.