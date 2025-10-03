Anita Matamoros revela cómo afronta la familia la enfermedad de Marina Romero: «Ha sido un mes de engañar a la cabeza»

Si para algo está sirviendo la enfermedad de Marina Romero es para unir –por si hiciera falta- a toda la familia de Makoke, como se ha podido comprobar de nuevo con el último mensaje de Anita Matamoros, quien ha actualizado cómo están llevando este duro momento y ha emocionado a su madre.

Anita Matamoros no se ha dejado nada en un largo mensaje que en el que además ha incluido un amplio carrusel de imágenes hablando sobre todo lo que ha rodeado a la enfermedad de su cuñada con unas palabras con las que ha confirmado que todo está siendo muy complicado.

Fue hace apenas unas semanas cuando la propia Makoke anunciaba que aplazaba su boda –primero habló de suspender- con Gonzalo Fernández y luego argumentaba que todo era por la enfermedad de un familiar. Luego se supo que Marina Romero, pareja de Javier Tudela, padecía un problema de salud, según ella misma explicó.

El paso adelante de la familia

Por el momento se desconoce qué es lo que le ocurre realmente, si bien Javier Tudela se ha encargado desde el primer momento de asegurar que están todos a una. «Sé que nos esperan días difíciles, pero también sé que contigo a mi lado no hay batalla que no podamos ganar. En esa forma en que me miras incluso en medio de la tormenta y encuentro fuerza, gracias a ti. Tengo la certeza de que, cuando todo esto pase, saldremos más fuertes, más unidos y con aún más motivos para celebrar la vida juntos», escribía el hijo de Makoke en su Instagram.

Ahora ha sido el turno de Anita Matamoros. «Desde que vi un vídeo de Lolita diciendo que su madre le decía 'tú quiere, que los demás te quieran más o menos eso no te tiene que importar, porque se disfruta mucho más queriendo que dejándose querer'. Y Dios mío, cuantísima razón, ojalá lo hubiera escuchado antes», ha comenzado.

«Me ha cambiado el prisma, de alguna forma, dar sin esperar nada a cambio, sienta increíble. La verdad es que no me apetece repetirme con lo importante que es disfrutar el momento y estar con los tuyos, porque eso ya lo sabemos todos, creo y espero«, ha continuado para sus 600.000 seguidores.

Anita Matamoros ha asegurado que están siendo días extenuantes que están poniendo a prueba la fortaleza física y mental de toda la familia. «Pero sí, ha sido un mes de engañar a la cabeza y de días muy diferentes, algunos han sido una mierda, pero de esos no hay fotos, otros han sido increíbles», ha explicado.

«¡Qué suerte tengo!»

El final ha sido el siguiente: «A mí es que me hace falta muy poco para estar contenta, pero esta vez ha habido upgrade de planes como una mariscada preconcierto, un teatro seguido de unos vermuts, los cacharritos de las fiestas con Javi… Yo que sé, ¡qué suerte tengo!».

Anita Matamoros ha querido reforzar el mensaje con un carrusel muy emotivo lleno de fotografías, que incluyen una tarde de atracciones con su hermano y su sobrino mayor en la feria, paseos por las calles, platos sabrosos por el centro de Madrid con Diego Varjak y hasta momentos de calidad junto a Marina Romero.

Naturalmente, el Instagram de la influencer se ha llenado de comentarios de cariño y apoyo, empezando por el de la mismísima Makoke, su madre, quien ha escrito: «Te quiero tanto». Y por allí también se ha pasado Diego Varjak para decir: «Qué fotón y qué guapa».

