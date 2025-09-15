El significativo mensaje de Javier Tudela tras conocerse la enfermedad de Marina: «Vamos con todo y a por todo»

Javier Tudela y Marina Romero están luchando contra un enemigo invisible. Fue la nuera de Makoke quien desveló este fin de semana que está atravesando unos días duros y, con una imagen en el hospital, confirmó lo que nadie se esperaba. Que cuando la ex de Kiko Matamoros pospuso su boda por la enfermedad de un familiar la protagonista de este contratiempo era precisamente la novia de su hijo.

La preocupación de sus seguidores pasó a los mensajes de ánimo y cariño ante el entendimiento de lo que pasaba. Makoke confirmó en 'Fiesta' que este había sido el motivo de la cancelación, aunque no quiso dar detalles sobre lo que le estaba pasando a Marina. Ahora, Javier Tudela, que ya ayer publicaba un mensaje de amor y cariño hacia su pareja, ha querido compartir un agradecimiento a todos sus seguidores y una declaración de intenciones.

«Muchas gracias. Vamos con todo y a por todo», ha publicado en una historia en la que se le ve en el asiento de atrás de un coche. De esta manera agradecía los miles de comentarios que le han llegado desde que se conociera la noticia, así como los otros tantos que puede haber recibido en privado. Públicamente, Makoke ha dejado claro que Marina está siendo un ejemplo para toda la familia.

También ha insistido en que están más unidos que nunca ante esta adversidad que, además, también afecta a los dos hijos de Javier y Marina. Este domingo, con motivo del día 14 del mes, Javier compartía una serie de fotos y vídeos de sus ocho años de relación. Ellos lo llaman un «mesario», es decir, un aniversario mensual, con el que comparten su amor. Lo hacen habitualmente cada mes en el mismo día, una romántica costumbre que celebran desde hace años, y que pese a la adversidad no han querido dejarlo pasar.

«Os quiero tantísimo», respondía Makoke en los comentarios. «Mi familia favorita», decía por su parte Claudia Martínez. «¡Mucho ánimooo! Os abrazo», escribía Marta Riesco. Su círculo se ha volcado con ellos en este momento tan complicado, a pesar de que no se ha hecho pública la dolencia que sufre Marina. «Sé que nos esperan días difíciles, pero también sé que contigo a mi lado no hay batalla que no podamos ganar. En esa forma en que me miras incluso en medio de la tormenta y encuentro fuerza, gracias a ti tengo la certeza de que, cuando todo esto pase, saldremos más fuertes, más unidos y con aún más motivos para celebrar la vida juntos», confesaba ella en la publicación que compartió el viernes.

