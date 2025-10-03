Antonia San Juan actualiza su salud tras revelar su cáncer: «El proceso este hay que vivirlo hasta la curación»

Fue el 4 de septiembre cuando la actriz Antonia San Juan anunciaba que tenía un cáncer. Ya ha comenzado el tratamiento y ahora ha publicado un extenso vídeo en sus redes sociales donde ha actualizado su estado de salud y ha reafirmado su entereza. «El proceso este hay que vivirlo hasta la curación», ha asegurado.

La intérprete ya comienza a acusar los efectos de la quimioterapia y ha aparecido en el vídeo con un pañuelo tapando su cabello y en la serena compañía de su perrita Fefa. Pero cero dramas. Así, y para empezar, la intérprete ha defendido el uso del pañuelo y la peluca.

«Pues ya ustedes se habrán dado cuenta. El pelito comienza a caerse. Toca taparse y o te pones un pañuelito o te pones una peluquita. No hay que tener complejos, hoy todo el mundo se pone peluquita. Mi madre era una gran aficionada a las pelucas. En los 70 tenía el mostrador del dormitorio lleno de pelucas y le quedaban bien. Voy a defenderla. Es muy importante defender una peluca», ha comenzado como en una especie de monólogo.

Aceptar el proceso

Antonia San Juan ha explicado la importancia de aceptar todo el proceso. «Reflexionando mientras me duchaba y hacía meditación, dije: 'Sí, claro que uno puede permitirse todos los días malos que quiera'. Pero también renegar no ayuda. Decir 'maldito cáncer'… no ayuda. El proceso este hay que vivirlo hasta la curación. Entonces hay que hacer todo lo que te van diciendo», ha destacado.

Según ella, «no tiene uno que pactar con el médico, 'voy a hacer esto, déjeme hacerlo'» porque «aquí no hay pacto ninguno» con el doctor. «El médico dice y tú tienes que hacer. Digo esto porque el estar todo el día renegando no le viene bien al cuerpo», ha dicho.

«Sí es muy importante aceptar si tienes un día malo. Porque uno se pude deshacer de un novio. Tú puedes estar con un novio que te va mal hasta las narices, hasta los cojones de este señor, y dices que a su casa. Usted puede, si tiene una suegra con la que no se lleva bien, una amiga que no le guste, un profesor que… Uno puede decir 'al carajo'. Pero aquí, con la enfermedad, es que no puedes decir que no», ha señalado.

La ayuda psicológica

Antonia San Juan es consciente de que un suceso como el que ella está atravesando cambia una vida. «Esto, de buenas a primeras, se desmanda todo, todo se vuelve un disparate. Ibas al gimnasio, luego se te cae el pelo, luego la quimio… Bueno, reorganizarlo requiere un tiempo», ha insistido antes de advertir: «La ayuda psicológica es importante».

Esta ha sido su conclusión: «Sencillamente, uno tiene que dejarse llevar por el terapeuta que te va a ayudar y que te va a hacer comprender mejor la realidad. Les deseamos que pasen un buen fin de semana y la vida, con filosofía. La filosofía salva, os lo garantizo».

Naturalmente, el vídeo ha recibido de inmediato miles de likes y los comentarios de ánimo y admiración se han sucedido al comprobar el coraje y la entereza que está mostrando Antonia San Juan en esta difícil etapa de su vida y para la cual parece llena de fortaleza, como ha demostrado en su vídeo.

