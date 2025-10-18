Preguntan a Alberto Chicote dónde comer en Madrid por menos de 20 euros y menciona este restaurante: «Es casero y está rico»

Madrid es una ciudad con una amplia oferta gastronómica. Cada calle de la capital está repleta de restaurantes de todo tipo: desde los más tradicionales, donde es casi obligatorio pedir un cocido calentito, hasta otros en los que la innovación y ... la creatividad son su seña de identidad.

La mayoría de los grandes chef de España tienen algún local abierto en la capital. Dabiz Muñoz, Dani García o Paco Roncero son ejemplo de ello. Y es que ir a algunos de sus establecimiento es una experiencia única que cualquiera desearía disfrutar una vez en la vida. Sin embargo, también se puede comer bien sin necesidad de gastarse grandes cantidades de dinero.

Esto último es algo que confirma el mediático cocinero Alberto Chicote. Aunque él es propietario de Omeraki, en esta ocasión ha hablado de un lugar que, a su juicio, merece ser descubierto.

El creador de contenido Kino Jerez le ha preguntado al de 'Pesadilla en la cocina' dónde comer en Madrid por menos de 20 euros. Chicote ha sido claro.

El restaurante de Madrid que recomienda Chicote para comer por menos de 20 euros

«¿Dónde comer por menos de 20 euros en Madrid?». Esta es la pregunta que el creador de contenido Kino Jerez le ha hecho a Alberto Chicote y él no ha dudado en su respuesta.

El chef español menciona el siguiente negocio por varios motivos. «Se llama O'Rosal, que está en la calle Ferraz. Siempre que hemos ido nos han tratado muy bien y hemos comido casero y rico», asegura.

Según se indica en la página web, son especialista en «cocina gallega de calidad» y tienen «menús diarios». También disponen de un «menú especial» por 21 euros.

También se detalla que está abierto de lunes a domingo desde las 07.00 horas hasta las 00:00 horas.