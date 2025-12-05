Suscribete a
Vida de pastores: jóvenes que deciden dar el relevo

El sector primario lucha contra la falta de continuidad en las empresas y explotaciones familiares. Viajamos hasta Burgos y Cantabria para conocer dos casos en los que los hijos cogen el testigo y se hacen con el rebaño

Marina y Vidal Lázaro, pastores en un pequeño pueblo de Burgos, en La Ribera
Laura Pintos

Burgos-Cantabria

Todo está preparado para la campaña de Navidad en la explotación ovina Del Vidal, situada en el pueblo de Oquillas, en Burgos, de solo 50 habitantes. En los últimos años, la demanda nacional de carne de lechazo ha aumentado, mientras que la oferta sigue ... bajando por los cierres y el abandono de las explotaciones que no siguen adelante por falta de relevo generacional. Ya no hay quien quiera trabajar el campo, las dificultades son muchas y las condiciones poco tentadoras.

Sobre el autor Laura Pintos

Periodista por curiosidad extrema, aficionada a contar historias, adicta a escribir para intentar entender el mundo. Presentadora y moderadora. En ABC, soy jefa de Estilo, sección de viajes, gastronomía, moda, belleza, decoración, lujo y bienestar. Podcast Abecedario del Bienestar.

