Los propietarios de un bar de 'Pesadilla en la Cocina' revelan la verdad de los rodajes del programa: «Chicote no es como en la tele»

Los propietarios de un bar de 'Pesadilla en la Cocina' revelan la verdad de los rodajes del programa: «Chicote no es como en la tele» El youtuber del canal 'Cenando con Pablo' charlaba con los dueños del restaurante que sacaban a la luz algunos secretos de su participación en el popular programa

El programa 'Pesadilla en la Cocina' empezó a emitirse en LaSexta en el año 2012. Entre algunas de las claves por las que llama la atención encontramos al protagonista, Alberto Chicote, el chef madrileño que intenta ayudar a establecimientos de hostelería que tienen problemas y parecen estar al borde de cerrar.

Lo más característico de esta temática es que se suelen producir muchas tensiones y situaciones incómodas en el proceso de intentar mejorar tanto al personal del restaurante o bar en cuestión, como al local y la comida que se sirve. Gritos, portazos, insultos e incluso platos rotos son algunas de las escenas que se han podido ver en emisión.

Como casi todos los programas de televisión, se puede pensar que hay imágenes sacadas de contexto o que no todo lo que ocurre es verdad. En el caso de 'Pesadilla en la Cocina', han sido algunos de los participantes los encargados de constatar estas elucubraciones.

En concreto, los dueños del restaurante malagueño La Bámbola, José y María Jesús, dieron su testimonio de la realidad de lo que pasa detrás de las cámaras del programa. El encargado de entrevistarlos y recordar su paso por LaSexta fue el youtuber Pablo Cabezali, dueño del popular canal 'Cenando con Pablo'.

En un vídeo titulado 'Visitando Restaurantes de PESADILLA EN LA COCINA by CHICOTE - LA BÁMBOLA', el creador de contenido probaba la comida del restaurante y charlaba con los dueños de algunos de los secretos que muchos se preguntarán.

«Chicote es mucho humo» según José, de La Bámbola

María Jesús y José hablaron sin tapujos de su paso por el programa y sobre lo que la audiencia no ve, sacando algunos trapos sucios. Contaban en esta entrevista que casi todo está guionizado y que las cosas se exageran bastante para que haya un poco de show. «Yo soy nerviosa y es algo que noto cuando tengo trabajo, pero no de ese modo. No rompo platos» explicaba María Jesús.

Señalaba que se buscaban las imágenes más polémicas para atraer a la audiencia y crear expectación, incluso afirma que le obligaron a salir a fumar después de una de las secuencias más complicadas, para grabarla dando una impresión que podría ser cuestionable.

Por su parte José también hizo referencia a este tipo de conductas, pero reconocía que gracias a que el programa saliera en televisión «el teléfono se vino abajo» y comenzaron a tener bastante más clientela. Aunque indica, que esto no tuvo que ver con la ayuda de Chicote del cambio de carta, si no solo con la publicidad de, simplemente, haber salido por la tele.

El rodaje de su episodio duró seis días, los cuales, según afirman, fueron muy duros, y María Jesús especialmente admite haberlo pasado mal. Los dueños de La Bámbola también hablaron de cómo es Chicote, del que dicen que es una persona normal pero que cumple un papel y un guión. «Ni es como sale en la tele ni es simpático. Es una persona normal que actúa, que hace un papel. No es Chicote», señalaban.

Una de las preguntas clave que les hizo Pablo es que si volverían a vivir la experiencia de 'Pesadilla en la Cocina', con la cual han terminado desvelando que no podían echarse atrás porque les habría costado el equivalente a los gastos de grabación. «Yo me arrepentí, pero teníamos firmado un contrato y no podíamos echarnos para atrás porque nos costaba un dineral» relataba José.