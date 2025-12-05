Qorte, aires levantinos en Madrid

La familia Arribas es bien conocida en la Comunidad Valenciana. Tomás, el padre, fundó en Denia El Poblet, donde Quique Dacosta logró las tres estrellas, o Peix i Brases, que llegó a tener una. Su hijo, José Tomás, lleva en Valencia el conocido Q' ... Tomas. Ahora da el salto a Madrid de la mano de Ricard Tobella, veterano y notable cocinero, casi dos décadas junto a Quique Dacosta, quien lo eligió para poner en marcha Deessa, su restaurante madrileño.

Qorte ocupa el local en el que durante muchos años estuvo Castelló, 9, y, más recientemente, Floren Domezain. Dos comedores luminosos, cocina vista y decoración elegantona (con el buen gusto de poner manteles). Todo centrado en producto mediterráneo de calidad, con protagonismo de las brasas y la incorporación de algunos buenos arroces. El equipo de sala evidencia una notable falta de rodaje, con la excepción del sumiller, que maneja vinos poco habituales y recomienda con criterio.

La carta es innecesariamente larga, sobre todo cuando lo primero que hace el maitre es 'cantar' todas las cosas que faltan ese día, que son bastantes. No causa buena impresión. Si no se tiene garantizado el suministro de determinados productos sería preferible una lista de platos más reducida y proponer cada día los fuera de carta. Dicho lo cual, en Qorte se come francamente bien y la materia prima es notable.

Arroz abanda, gambas rojas a la sal y tartar de tomate con salazones

Sobre todo las gambas rojas de Denia, que se reciben a diario, tanto hervidas como a la sal (19 euros los cien gramos). Perfectas en la primera opción, algo pasadas de punto en la segunda. Esas gambas también se ofrecen en un carpacho con aceite de amontillado y limón. Para empezar, clásicos como unas buenas anchoas (4), croquetas de gambas y acelgas (3,50), ensaladilla rusa con quisquillas (16), sepia con mayonesa (16) o buñuelos de bacalao (18). Muy bien como entrada el tartar de tomate con salazones (24), que alterna con alguna propuesta del día como unos níscalos botón salteados con coñac, ricos pero con algo de tierra. Para clientes caprichosos y pudientes hay un apartado de langosta del Mediterráneo. A la brasa (160 el kilo), en caldereta (44) o en un guiso con garbanzos (42), todo un clásico en el Q'Tomas valenciano. También se incluye langosta en uno de los arroces de la carta (43). Precisamente estos arroces son uno de los puntos fuertes de Qorte, lástima que sean para un mínimo de dos personas.

Qorte Dirección: Castelló, 9. Madrid. Tel. 91 509 90 55. No cierra. www.restaurante.covermanager.com/qorte

Lo mejor: La materia prima y los arroces.

Precio medio: 90 euros.

Calificación: 7,5.

Con precios de entre 25 y 26 euros encontramos paella valenciana, arroz de presa y crudités, meloso de almejas o un notable a banda con un fondo sabroso y perfecto de punto. También una fideuá al estilo de Gandía con gamba blanca. El alioli hubo que pedirlo expresamente, no sé si por despiste o porque no lo ponen de oficio. Y se agradecería un poco más de cantidad. Pescados del día (entre 85 y 95 el kilo) y carnes a la brasa completan la carta. Por la brasa pasa también la naranja con canela (9) que es, junto a la torrija (9), el postre más destacado.