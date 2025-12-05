Trasto, un rosado con la autenticidad como brújula

Entre los proyectos que mejor representan la autenticidad del viñedo leonés, LaOsa Vinos ocupa un lugar destacado. Su alma mater, Noelia de Paz, inició su recorrido en 2005 en la bodega familiar, descubriendo poco a poco que su verdadera vocación estaba en la viña ... y en la elaboración.

Años después, en 2015, decidió dar forma a un proyecto propio que reivindica el patrimonio del suroeste de León y sus variedades más carismáticas: albarín blanco y prieto picudo. Ese enfoque en lo local se combina con una filosofía basada en el respeto por el viñedo, las producciones pequeñas y la colaboración estrecha con viticultores que mantienen vivas fincas históricas.

Noelia busca vinos que transmitan carácter, identidad y honestidad; vinos que hablen de su tierra y de quienes la trabajan. Entre ellos, Trasto es uno de los más representativos. Elaborado a partir de prieto picudo, se vinifica mediante prensado directo y fermentación en depósitos de acero inoxidable con temperatura controlada, una técnica que permite preservar la pureza aromática y la frescura natural de la variedad.

Su color rosa pálido anticipa una nariz discreta, con recuerdos de frutos rojos frescos. En boca es sedoso y equilibrado, con una acidez viva que prolonga el recorrido y aporta una sensación final jugosa y persistente.

Rosado Trasto Bodega: LaOsa Vinos.

Denominación: León.

Precio: 10,90 euros.

Un rosado cercano, accesible, perfecto para redescubrir el potencial de la prieto picudo en clave rosada.