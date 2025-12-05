Suscribete a
Trasto, un rosado con la autenticidad como brújula

El vino de la semana

Lo elabora en León y con uva prieto picudo la bodega LaOsa

Bodega LaOsa en León
Pilar Cavero

MADRID

Entre los proyectos que mejor representan la autenticidad del viñedo leonés, LaOsa Vinos ocupa un lugar destacado. Su alma mater, Noelia de Paz, inició su recorrido en 2005 en la bodega familiar, descubriendo poco a poco que su verdadera vocación estaba en la viña ... y en la elaboración.

Sobre el autor Pilar Cavero

Sumiller. Experta en vinos y bebidas en ABC.

