Muere Frank Gehry, arquitecto del Guggenheim de Bilbao, a los 96 años

Autor de obras icónicas y extravagantes como el Museo Guggenheim de Bilbao que casi parecían esculturas, el arquitecto canadiense Frank Gehry ha fallecido este viernes a los 96 años en su casa de Santa Mónica (California) tras una breve enfermedad respiratoria, según ha informado ... el diario 'The New York Times'.

Nacido como Frank Owen Goldberg en Toronto en 1929, se mudó a Los Ángeles en 1947 y se graduó en arquitectura en la Universidad del Sur de California (USC) en 1954. Posteriormente estudió urbanismo en Harvard y en 1962 abrió su propio despacho en Santa Mónica. Cambió su apellido a Gehry para evitar el antisemitismo.

A lo largo de su carrera, recibió numerosos premios, incluido el prestigioso Premio Pritzker de Arquitectura en 1989, la Medalla de Oro del AIA (Instituto Americano de Arquitectos) en 1999 y el Príncipe de Asturias de las Artes en 2014.

Caracterizado por sus creaciones con torres inclinadas y amplias láminas de metal curvado, fue precisamente el museo vizcaíno la obra que lo convirtió en un artista inolvidable, probablemente el mejor de su disciplina en América desde Frank Lloyd Wright. El aspecto reluciente y plateado de sus edificios, que parecían surgidos del suelo, eran el más claro ejemplo de un nuevo tipo de arquitectura.

Su estilo, difícil de encasillar, se asocia principalmente al deconstructivismo, un movimiento que rompe con las normas arquitectónicas tradicionales, al emplear formas no lineales, volúmenes yuxtapuestos y superficies fragmentadas. Gehry consideraba su disciplina como un arte y buscaba que sus edificios fueran obras escultóricas integradas en su entorno.

Más allá del Museo Guggenheim de Bilbao, inaugurado en 1997, Gehry es el autor del Walt Disney Concert Hall (2003), famoso por su acústica y sus paneles de acero inoxidable que se despliegan como velas. También es el responsable de la Casa Danzante de Praga (1996), apodada 'Fred y Ginger' y cuyas torres evocan a una pareja de bailarinas.

También diseñó la Fundación Louis Vuitton (2014), una colosal estructura de vidrio y acero inspirada en las velas de un barco, y el Hotel Marqués de Riscal (2006), en Álava, con una estructura de titanio en tonos rosados, dorados y plateados que contrastan con los viñedos.

En Alemania erigió la Torre Gehry (2001) y en Nueva York el número 8 de la calle Spruce (2011), ambos rascacielos con fachadas ondulantes.