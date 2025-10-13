El chef José Andrés, sobre el ayuno que realizó para adelgazar más de 30 kilos: «Ingería solo 300 calorías al día»

José Andrés es uno de los chefs españoles con mayor prestigio internacional. Además de ser propietario de numerosos restaurantes en EE.UU., su nombre ha centrado la atención mediática por su fuerte compromiso humanitario. Y es que el cocinero asturiano es fundador de World ... Central Kitchen, una ONG dedicada a responder ante crisis alimentarias que ha operado recientemente en la guerra en Ucrania o en la masacre de Gaza.

Más allá de su faceta profesional, José Andrés siempre se ha mostrado abierto a hablar sobre sus propios desafíos personales, como su relación con la comida y el peso. Y es que en los últimos años, el chef español ha experimentado con métodos muy estrictos para adelgazar.

Una de las dietas más llamativas que realizó José Andrés hace años fueron dos ayunos de 21 días, en los que apenas ingería calorías. Durante tres semanas, tan solo comía sopas ligeras de verduras. Sin embargo, se sentía «lleno de energía».

El chef, que ha asegurado que sufrió sobrepeso en el pasado, habló abiertamente sobre esta estricta rutina hace años en una charla de 'Tom Talks' con el comediante Tom Segura, donde también pudo hablar sobre su labor humanitaria.

La estricta rutina del chef José Andrés para perder peso

«Te ves muy bien, amigo. ¿Has bajado de peso?», fue la pregunta que le hizo Tom durante la charla en el año 2021. José Andrés aseguró entonces que había perdido 76 libras (34 kilos) en el último año. «Pesaba 296 libras (134 kg) y bajé a 220 (99 kg) y ahora estoy intentando llegar a los 200 (90 kg)».

«Nadie come mejor que yo en todo el planeta Tierra», aseguró José Andrés, que explicó que dedicaba mucho tiempo a conocer la procedencia de los alimentos: «Me encanta». Sin embargo, «comer bien» no es suficiente, señaló el chef, sino no hacerlo en exceso.

«Incluyo muchas verduras en mi dieta, muchas lentejas, muchos garbanzos...», contó el chef asturiano, que explicó que había hecho diferentes ayunos, algo que recomendaba a la gente, eso sí, «siempre con supervisión y atención médica».

En ocasiones, contó José Andrés, realizaba ayunos «durante 21 días y solo ingiero 200-300 calorías al día». «Esto es muy bueno porque cuando tu cuerpo tiene sobrepeso, significa que tienes demasiada grasa. La grasa es energía y, en el momento en que haces esto, tu cuerpo, que es muy inteligente, empieza a quemar esa grasa, cubriendo las calorías que necesitas para seguir moviéndote durante el proceso», explicó.

«Te sientes increíble, lleno de energía , no tienes ningún dolor en ninguna parte del cuerpo» José Andrés Chef

El chef aseguró que había hecho dos ayunos de 21 días en los últimos 6 meses. «Tomo 300 calorías al día, algunas sopas ligeras de verduras...», contó, ante la mirada atónita de Tom, que le preguntó si podía mantenerse así. «En realidad, el día que llega el momento de romper el ayuno, ya ni siquiera quieres comer», contestó José Andrés.

Lejos de sentirse agotado, el chef asturiano aseguró que, con el ayuno de 21 días, «te sientes increíble, lleno de energía, no tienes ningún dolor en ninguna parte del cuerpo, tus músculos te están diciendo: 'Oye, soy poderoso'».

«Me siento muy bien, muy poderoso», continuó contando José Andrés, que explicó que, como chef, debía dar ejemplo: «No puedo ser un tipo que habla de comer mejor y de una América más saludable cuando yo mismo no soy el ejemplo perfecto. Para mí era muy importante demostrarlo porque yo tenía los medios para hacerlo».

En este sentido, el chef asturiano señaló que «tenemos que comer menos de todo lo que tenemos a nuestro alcance» y, en cambio, tomar «más verduras y frutas», que además, apuntó, tienen un olor y un sabor increíble. De esta forma, aseguró el popular cocinero, «estarás bien, serás nutritivo, estarás sano, podrás cuidarte a ti mismo y, lo que es más importante, podrás cuidar a tus seres queridos, porque entonces viviremos para siempre».