Tapapiés 2025: fechas, programa, tapas, conciertos y todo lo que necesitas saber de la fiesta en Lavapiés

El evento reunirá en pocas calles la gastronomía de los cinco continentes

Jorge Herrero

Madrid

El mes de octubre en Madrid trae consigo una de las citas más esperadas por los amantes del buen comer y la música: Tapapiés. Este evento, que convierte al multicultural Lavapiés en el epicentro de la fusión gastronómica y cultural, regresa con más ... fuerza que nunca para celebrar su decimoquinta edición. Con un acceso sencillo mediante metro, autobús o cercanías, el barrio se prepara para acoger a miles de visitantes que, durante once días, podrán recorrer sus calles llenas de música y gastronomía.

