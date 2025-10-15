Un carnicero explica el truco para descongelar la carne en 15 minutos: «Solamente te hacen falta dos cacerolas»

Hoy en día, el congelador se ha convertido en un electrodoméstico indispensable dentro del hogar. Además de conservar alimentos, su utilidad se extiende a facilitar la planificación de comidas, reducir el desperdicio y optimizar el tiempo.
Algo a tener en cuenta es ... que los productos se deben sacar con algo de antelación para que se descongelen y poder prepararlos. Sin embargo, este paso, en ocasiones, se nos olvida por el estrés de la rutina.
Cuando ocurre esto, tendemos a pensar que ya no podemos hacernos ese plato de carne que nos apetecía. No obstante, es importante saber que existen trucos para conseguir descongelar una pieza en tiempo récord. Así lo confirma Mariano Sánchez Díaz, un carnicero español con más de 33 años de experiencia en la profesión y conocido en redes sociales como @el_as_carnicero. En un vídeo explica cómo lograrlo en tan solo 15 minutos.
El truco para descongelar la carne en tan solo 15 minutos, según un carnicero
Mariano Sánchez Díaz asegura que tiene un «trucazo» para descongelar un trozo de carne en 15 minutos. El carnicero indica qué se necesita. «Solamente te hacen falta dos cacerolas», sostiene.
Tras obtener los recipientes, el profesional explica qué hay que hacer. «Una de las ollas las ponemos boca abajo. En la superficie colocamos la carne, que yo he escogido unos chorizos. Encima dejamos la otra cacerola y la tenemos ahí durate un cuarto de hora. Si queremos acelerar el proceso, le podeños añadir un poco de agua caliente, a unos 60-70 grados», aclara.
Una vez ha pasado el tiempo estimado, Mariano comprueba si el producto se ha descongelado. «.El metal conduce el calor mucho más rápido que el aire. Ya se le puede hincar el dedo y está listo para consumir», sostiene.
