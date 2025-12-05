Suscribete a
La trufa blanca de Alba, el diamante efímero de la alta cocina

Conocida como Tuber magnatum Pico, se trata de un tesoro fugaz de la gastronomía, un hongo silvestre de aroma inigualable, tan escaso como codiciado, que crece oculto bajo tierra en los bosques de Piamonte

Macarena Escrivá

Entre los meses de octubre y diciembre llega uno de los productos más apreciados del mundo: la trufa blanca. Su escasez y peculiaridades la convierten en una maravilla gastronómica, originaria de Italia, concretamente de Alba, en la región del Piamonte, aunque también ... se encuentra en Asti y, en mucha menor medida, en otros países del Adriático.

