El chef Dani García explica cuáles son sus restaurantes más rentables: «A precio de oro»

A la hora de abrir un negocio, es fundamental tener en cuenta varios aspectos. Hay que realizar un exhaustivo estudio de mercado, consultar todas las cuestiones legales y desarrollar una buena estrategia de marketing. Y es que cada detalle es importante para lograr el éxito.

También es clave que todo emprendedor se fije en lo que han hecho otros profesionales. Esa experiencia, basada en la vivencia real, les brinda una perspectiva valiosa en el sector y les proporciona una herramienta esencial para alcanzar logros a largo plazo.

Una de esas personas es Dani García. El chef español es propietario de más de 20 restaurantes distribuidos por todo el mundo. Él, más que nadie, sabe lo que cuesta que un proyecto salga adelante y triunfe.

Desde la Cadena SER, le han preguntado al cocinero cuáles son sus locales más rentables. Ha sido muy claro en su respuesta.

Los restaurantes más rentables del chef de Dani García

Dani García asegura que sus restaurantes más rentables en son los que ofrecen carne. «De los míos, probablemente, son los Leñas. No hay día que no esté lleno, tanto al mediodía como por la noche», sostiene.

El chef indica que, por el contrario, aquellos donde se sirve pescado y marisco son los menos rentables. «Este producto se ha puesto por las nubes y al final acabas pagando el kilo de una cigala o una gamba a precio de oro», sentencia.