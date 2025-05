Esto es lo que está pasando en Barcelona: ¿por qué es una de las ciudades de España más interesantes para comer?

Hace justo un año, en estas mismas páginas, ABC daba cuenta del despertar gastronómico de Barcelona tras un largo y tedioso letargo. Venía de un paréntesis doloroso, con cierres sonados que pusieron patas arriba el tablero de la restauración local tras la pandemia. ... Ahora, la Ciudad Condal recupera fuerzas y vive uno de sus momentos más dulces, con el foco puesto en sus grandes restaurantes, novedades, una intensa agenda gastronómica y premios que vuelven a ponerla en el mapa culinario.

El más reciente hito ha sido, la semana pasada, el nombramiento de Disfrutar como el mejor restaurante de Europa y número dos en la lista The World's 50 Best Restaurants que se presentó en Valencia, solo superado por el ganador, el peruano Central. El trío que conforman Eduard Xatruch, Oriol Castro y Mateu Casañas en este dos estrellas Michelin representa una capacidad insaciable de creatividad al servicio de una vanguardia que algunas voces críticas dan por muerta y que ellos defienden como muy viva. Lo hacen con dos menús degustación de acento mediterráneo -uno de temporada y otro más nostálgico, con sus clásicos-. Ambos por 250 euros, sin maridaje.

A ese mismo listado ha regresado, en su ampliación de los cien mejores del mundo, en el puesto el 82, el reinventado restaurante Enigma, de Albert Adrià. El interés que ha generado desde su reapertura no ha parado de crecer. El chef renunció a su idea inicial de una fórmula más flexible, con carta en lugar de menú degustación, que terminó por incorporar. Cuesta 220 euros -sin bebidas- con tres opciones de maridaje: una 'vuelta a España en siete vinos' -95 euros-, una armonía con vinos de culto y otra con espumosos -ambos, 155 euros-.

Mateu Casañas, Oriol Castro y Eduard Xatruc, chefs de Disfrutar Disfrutar

Desde el pasado noviembre, Barcelona es, además, la capital con más tres estrellas Michelin de España. A Lasarte, con Paolo Casagrande al frente y bajo la marca personal de Martín Berasategui, y a ABaC, del televisivo Jordi Cruz, se sumó el nuevo triestrellado barcelonés Cocina Hermanos Torres, con los gemelos Javier y Sergio Torres al mando. Una antigua nave industrial da vida a todo el universo creativo de estos dos cocineros. Su menú actual, 'Revolución', cuesta 290 euros -ha subido 95 euros desde que cuenta con la máxima distinción en la guía roja- y el maridaje otros 175 euros. Allí mismo elaboran en distintas estaciones sus fondos y platos y tienen un área destinada a investigación y creatividad.

Cocinas premiadas por ABC

Aún hay más galardones que han ido hasta allí. Y es que la taberna japonesa Ikoya, ubicada frente al Mercado de Santa Caterina, ha ganado este año el premio Salsa de Chiles a mejor restaurante de comida extranjera de España. El local de Hideki Matsuhisa se ha llevado el galardón que otorga el jurado popular de este certamen organizado por el periódico y el blog especializado dirigido por el crítico Carlos Maribona.

En lo que hace a coctelería, también destaca en el último año Barcelona. Y es que tres de los diez mejores bares del mundo están allí, incluyendo al primero del ranking 'The World's 50 Best Bars'. Son Paradiso, el número uno (fue tercero en 2021); en el tres Sips, abierto en el Eixample tras la pandemima, y Two Schmucks, en el Raval, en el séptimo escalón.

La buena mesa que ha tenido siempre Barcelona vuelve así a acaparar el interés y los focos. La capital catalana vive una época de aperturas, relanzamientos y novedades que cubren todo el espectro, desde estos gastronómicos hasta propuestas más vinculadas al ocio, tanto españolas como de cadenas internacionales que quieren ser parte de esta plaza.

El tirón hotelero de lujo: de Nobu a Amar

Un restaurante con ambiciones en un hotel, un concepto cargado de desafíos. Los alojamientos de mayor categoría completan su oferta con un gastronómico que les sirve de reclamo, a la vez aquellos hacen de puente para su apertura y funcionamiento en un entorno de nivel y con una base de clientes afín. Hoy, comer bien pasa en muchos casos por entrar a un buen hotel, aunque no se esté alojado en él.

Paco Pérez, chef de Enoteca

Barcelona, al igual que Madrid, tiene grandes exponentes de su excelente gastronomía en este tipo de establecimientos. Ahí está, por ejemplo, Enoteca, de Paco Pérez, el chef catalán con más estrellas Michelin -cinco-, en el hotel Arts, o Virens, en el Almanac, del chef de las verduras -estrella Michelin con El Invernadero, en Madrid- Rodrigo de la Calle. Hay más casos, como Bar Veraz, que sirve la cocina biodinámica y de mercado de Xavier Pellicer en The Barcelona Edition; Amar, del sevillano Rafa Zafra en El Palace, donde cenó recientemente el trío de estrellas formado por Bruce Springsteen, Barack Obama y Steven Spielberg, o Quirat, la propuesta de proximidad de Víctor Torres -fue el chef más joven en ganar una estrella- que abrió hace un año en el InterContinental Barcelona.

También fue un hotel el que propició el regreso a la ciudad de Andrea Tumbarello, quien acaba de estrenar su Ristorante & gastrobar Don Giovanni en los bajos del NH Barcelona Stadium, frente al Camp Nou, y en el W Barcelona Hotel están a punto de abrir al unísono dos nuevos espacios: el peruano Coya -que desembarca en la Ciudad Condal- y Noxe, en las alturas de la emblemática 'vela'. Otro que tiene unas vistas de película es el famoso Nobu, en la planta 26 del hotel del mismo nombre ubicado junto a la estación de Sants. Por último, en el Hilton Diagonal Mar, y en un caso que bien podría ir en el siguiente apartado de jóvenes promesas que sobresalen y merecen la pena, está Aürt.

El liderazgo de la juventud: Brabo y la mejor pizzería

Barcelona ha renacido gracias en gran parte a la apuesta personal de jóvenes que se han quedado en la ciudad, incluso cuando las cosas no iban tan bien como ahora. Es el caso del madrileño Jorge Sastre y el brasileño de origen calabrés Rafa Panatieri, dos jóvenes cocineros que huyeron de la alta cocina en la que se conocieron por puro inconformismo para abrir Sartoria Panatieri, que ha acabado siendo la mejor pizzería de Europa este año. Cuentan con dos sedes, una en el Ensanche y otra en el barrio de Gracia. En ambas han puesto en marcha todo lo aprendido en su paso por las cocinas con estrella Michelin al servicio de un plato tan popular como la pizza. Todo -lo que materialemente pueden- lo hacen en casa: la masa, por supuesto, pero también los embutidos y los encurtidos que emplean.

Jorge Sastre y Rafa Panatieri, en la puerta de Brabo, su último restaurante en Barcelona

En el último año se han embarcado, además, en un restaurante dedicado al fuego y el humo: Brabo. Toda una tendencia que, en su caso, cargan de la ancestralidad heredada por Panatieri, que aprendió con su familia el ritual de cocinar a la brasa. Un asador con una carta basada en los productos de temporada, con más peso cárnico -aunque con algunos pescados y mariscos-, y una seductora propuesta líquida que supera el vino.

La juventud y las ganas de llevar a sus mesas una cocina diferenciada, son valores compartidos por otra pareja de chefs: Manuel Núñez -de Arume, el restaurante gallego del Raval- y el chef catalán Carles Ramón. Juntos pusieron en marcha el bistró Besta y después la marisquería Batea, dos espacios en el que unen dos mares y sus cocinas: el Atlántico y el Mediterráneo.

Una de las últimas cenas en la librería Montagud de Barcelona A. Delgado Cenar en una librería de Barcelona, con estrellas Michelin Las noches mágicas de Montagud La cocina encuentra su acomodo en lugares recónditos como una librería. La de la Montagud, la editorial más relevante del panorama gastronómico -casi todos los grandes chefs, españoles y también internacionales, les confían sus libros- acoge de forma regular cenas únicas que ha titulado 'Las noches mágicas de Montagud'. Encuentros únicos que se celebran desde 2022 en Barcelona y donde los comensales disfrutan del menú degustación de chefs con estrella Michelin y un invitado 'amigo de la casa'. Por él han pasado recientemente Fina Puigdevall y Martina Puigvert de Les Cols, Edorta Lamo de Arrea! y Xune Andrade de Monte, que prepararon un menú de 18 pases para 30 comensales con la sostenibilidad, la ecología y el producto de cercanía como protagonista. Javier Sanz y Juan Sahuquillo, de OBA, serán los próximos en otra cena única en esta librería el 4 de julio.

Renovados y nuevos: Teatro Kitchen Bar

Entre los espacios que desaparecieron durante la pandemia y que han logrado tener una segunda vida, destaca Teatro Kitchen Bar. Ocupó el emblemático local de Tickets, cuyo cierre fue un mazazo para la oferta barcelonesa. Más de un año después de su apertura, su chef Oliver Peña rubrica una propuesta -diseñada en su mayoría para comer con las manos- más alejada ya de su pasado.

La ciudad también resulta interesante para los inversores extranjeros que quieren implantar sus proyectos nuevos en España. Es el caso de PIBÄ, un formato 'gourmet callejero' que llegó hace unos meses a la Ciudad Condal desde Buenos Aires, para disfrutar de los sabores argentino de pie, sin cubiertos y de forma desenfada.

El buen momento que atraviesa Barcelona asimismo se confirma con la apertura de segundas sedes de negocios icónicos para la ciudad, como la pastelería Hofmann. Al local que la familia propietaria de la prestigiosa escuela homónima abrió hace 15 años en el Born se acaba de sumar, hace días, otro en la avenida de Pau Casals. Misma filosofía y preciosismo acorde a ese público hedonista que hace posible este vibrante instante de la gastronomía.