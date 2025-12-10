Alineación del Real Madrid contra el Manchester City en Champions League hoy

Una final para Xabi Alonso. El Real Madrid recibe este miércoles al Manchester City (21:00 horas) en la sexta jornada de la fase de liga de la UEFA Champions League en plena crisis de resultados y de juego. Y con el ... entrenador tolosarra más discutido que nunca.

Tanto que no es aventurado decir que Alonso se juega esta noche su futuro como técnico madridista. Una derrota abultada con una actuación gris podría precipitar su salida. No es un visitante cómodo el Manchester City con la situación que viven los blancos, que se han dejado nueve puntos en Liga en apenas un mes y medio, desde que vencieron el Clásico de finales de octubre.

De tener el liderato con cinco puntos de ventaja sobre el Barça a verse cuatro por detrás de los azulgranas. Eso sí, la clasificación de la Champions se ve con otros ojos. El Real Madrid inicia la jornada en puestos de privilegio, en una de las posiciones del top-8 que otorga el pase directo a los octavos de final.

La alineación del Real Madrid contra el Manchester City hoy

Mbappé lo condiciona todo. El francés no realizó el último entrenamiento y es seria duda para ser de la partida contra el City. La convocatoria se conocerá este miércoles por la mañana, pero, aunque esté dentro de la citación, la probabilidad de que no juegue es alta.

Una ausencia que se uniría a una enfermería repleta. Carvajal, Trent Alexander-Arnold, Militão, Huijsen, Alaba, Mendy y Camavinga no están a disposición de Alonso, por lo que solo quedan Asencio, Rüdiger, Carreras y Fran García como defensas. No le queda otra que volver a ubicar a Valverde en el lateral derecho. Estos jugadores tendrán que frenar a un Haaland que llega al Bernabéu con 20 goles en 20 partidos.

Alineación probable del Real Madrid Courtois: Asencio, Rüdiger, Carreras; Valverde, Tchouaméni, Arda Güler, Fran García; Bellingham; Rodrygo, Vinicius.

Álvaro Carreras es el único madridista apercibido de suspensión. En caso de ver una amarilla esta noche, se perderá el partido contra el Mónaco el 20 de enero en el Santiago Bernabéu.