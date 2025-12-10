Sesión de control al Gobierno, en directo: última hora desde el Congreso hoy

Sigue en directo la última hora de la sesión de control al Gobierno desde el Congreso hoy, la primera tras conocer la sentencia del Supremo sobre el fiscal general.

09:56 «¿Qué pueden esperar los españoles de ustedes el año que viene?», pregunta Vox Bolaños vuelve a tirar de datos económicos. «Seguiremos reforzando el estado del bienestar». Considera Pepa Millán que lo que harán es seguir mintiendo y con la corrupción. Bolaños, por su parte, les acusa de autoritarismo y de representar a las élites y dejar de lado a las clases trabajadoras.

09:51 «Los últimos de Filipinas», dice Gamarra Con estas palabras ha definido la diputada del PP al Gobierno. Considera que serán las mujeres las que saquen a este Gobierno de Moncloa. «Lo primero que esperaban las mujeres -en el caso Salazar- es que las creyeran».

09:45 Tellado, el primero en sacar la condena al fiscal general Bolaños ironiza con una condena sin conocer la sentencia. Discrepaba, dice, con la condena y al conocer la sentencia también. Defiende que García Ortiz era «brillante». «Váyase a tomarle el pelo a otra gente», replica Tellado. «Era tan brillante que ha acabado inhabilitado».

09:39 Ester Muñoz denuncia el comportamiento de Salazar y cuestiona que el presidente no supiera nada «Coincido con usted en que es repugnante», dice Bolaños, que entiende que las mujeres se decepcionen por la exigecia que hay en el PSOE.

09:33 «Cada día amanecemos con algún caso de misoginia o acoso en el PSOE» «Rufián es uno más de los farsantes que gobierna», critica Olano, que le afea su demanda por el encarecimiento de la cesta de la compra y pregunta al ministro de Exteriores por cómo afecta la corrupción. Según Albares, de eso no se habla fuera de nuestras fronteras y en los encuentros internacionales solo le preguntan por la fórmula del crecimiento económico y por las relaciones entre PP y Vox. «Cada día amanecemos con algún caso de misoginia o acoso en el PSOE», replica Olano. Albares prefiere no entrar en esos temas y defiende que nunca España ha tenido una imagen exterior tan buena como ahora.

09:28 El PP: «La imagen exterior de España la dirige Zapatero» ¿Defiende el Gobierno el prestigio de España en el exterior?, pregunta el diputado del PP Carlos Rojas, que ha acabado pidiendo elecciones. El ministro defiende la buena imagen de España, que ha salvado la «dignidad» de Europa cuando se retiraron las tropas de Afganistán y al reconocer el estado de Palestina. Sobre Venezuela, defiende que tanto Edmundo González como Leopoldo López pueden vivir libres en Madrid y no encarcelados en Venezuela. Se sorprende Rojas de esta respuesta cuando, a su juicio, «la imagen exterior de España la dirige Zapatero».

09:19 «A usted lo que le va a echar de Moncloa es el coste de la vida» Rufián, claro: «¿Qué es lo que más le preocupa?». «Hay muchas cosas que me preocupan y me ocupan, como la vivienda, la sanidad pública o las medidas de Trump», responde el presidente del Gobierno. El líder de ERC le pide una tregua de los casos de corrupción para hablar de lo que a la gente le preocupa. «DE qué sirve un país en el que trabaja más gente que nunca pero no les dé». Denuncia el incremento de la cesta de la compra y que el Gobierno mientras tanto haga ránkings: «La gente no come con rankings». Pide, por ejemplo, una distribuidora pública de comida. «A usted lo que le va a echar de Moncloa es el coste de la vida»

09:16 Más inmigración y menos desempleo «Hemos recibido 2 millones de trabajadores inmigrantes, pero hemos reducido en un 40% la tasa de desempleo», defiende Sánchez. Solo le queda tiempo a Abascal para replicar que la Moncloa no es donde vive Sánchez, sino donde se refugia.

09:13 Abascal y Sánchez discrepan en el balance Abascal pide un balance de la gestión del Gobierno pero lo resume él con los casos que acorralan al Ejecutivo o la inmigración. «La pregunta se le hace larga», responde Sánchez, que cree que este año va mejor que el año pasado, a tenor de los datos económicos.

09:11 El presidente de la diputación de Lugo será apartado Preguntan a Patxi López por las denuncias de acoso contra el presidente de la diputación de Lugo: «Está fuera de lo que son los principios del PSOE y serán apartados del partido», contesta el portavoz socialista en el Congreso. Respecto a la protección de las mujeres, dice que «hay todo un despliegue de lo que es el Pacto de Estado y lamentablemente, tenemos que lamentar demasiadas victimas de esa lacra que es el terrorismo machista pero creo que tenemos que sumar recursos para acabar con ello». Informa Patricia Romero

09:09 Se refugia Sánchez en que «el acoso sexual es un problema sistémico» Defiende el presidente que se han activado los protocolos necesarios mientras que cuando pasa en el PP en Algeciras, por ejemplo, hacen «como con Nevenka en Ponferrada». «Este Gobierno apoya a las mujeres, y si hay una amenaza es la coalición de usted con Abascal».

09:07 Sánchez: «Nosotros asumimos los errores cuando se cometen» Pregunta Feijóo por la credibilidad del Gobierno y Sánchez responde: «Nosotros asumimos los errores cuando se cometen». Asegura el líder del PP que eligió a sus fieles escuderos porque están hechos a su «imagen y semejanza» y aunque ahora se aleje de Ábalos o Salazar, «es uno de ellos». «Entre el acosador y la acosada, usted está con el acosador», dice. Risas entre la bancada socialista con un lapsus de Feijóo al decir que el feminismo no se practica. «El feminismo no se predica, se practica», ha corregido.

09:04 Minuto de silencio por las últimas víctimas de la violencia machista La última en conocerse ha sido hoy, una mujer fallecida en Catarroja tres días después de recibir una paliza de su pareja.

09:03 «Nadie entiende lo que está haciendo el PSOE» «Nadie entiende lo que está haciendo el PSOE, lo que está haciendo Moncloa con Salazar», dice Rufián sobre el último caso de presunto acoso sexual y machismo del PSOE. A este respecto, lo que más le sorprende del partido de Pedro Sánchez es «lo inútil que está siendo» a la hora de gestionar este escándalo. Informa Patricia Romero.

09:00 Rufián tilda de «despropósito» la sentencia a García Ortiz Rufián (ERC), tras haber leído la sentencia al fiscal general: «Yo, como demócrata, solo puedo decir que se está condenando a una persona inocente». Informa Patricia Romero.

08:57 Vox, contra la corrupción que salpica al Ejecutivo Los distintos casos de corrupción que salpican al Gobierno y al PSOE saldrán también a colación en el debate que mantendrá con Sánchez el líder de Vox, Santiago Abascal, quien le instará a hacer «balance de gestión». Y también debatirá esta semana con el presidente del Gobierno, el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, que le invitará a desvelar «qué es lo que más le preocupa» en este momento de la legislatura en el que ha perdido el apoyo de Junts y cuenta con una mayoría en contra en el Congreso.

08:49 El único pleno de diciembre El de este miércoles es el único Pleno de control de este mes de diciembre, se celebra en plena campaña de las elecciones extremeñas del día 21 y con Ábalos en prisión preventiva por el caso de las presuntas mordidas por la adjudicación de contratos para la compra de material sanitario en pandemia.

08:48 Feijóo, preguntará por la credibilidad del Gobierno El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, preguntará este miércoles al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, «qué credibilidad tiene su Gobierno» y lo hará en la primera sesión de control del Congreso tras la entrada en prisión del exministro socialista José Luis Ábalos, tras los errores asumidos por el propio Sánchez en la gestión del procedimiento abierto en el partido por las denuncias de acoso sexual contra el exasesor de Moncloa Francisco Salazar y un día después de difundirse la sentencia con la que se inhabilita al ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz.