Real Madrid - Manchester City: horario, canal de televisión y dónde ver online el partido de Champions League hoy

En plena crisis, el Manchester City de Pep Guardiola. El Real Madrid se enfrenta este miércoles en la Liga de Campeones a uno de los peores rivales posibles, sobre el papel, para apagar el incendio desatado tras la derrota del pasado domingo en Liga ante el Celta ... .

Con una defensa diezmada por las lesiones y un equipo lastrado por la desconfianza y los recelos que anidan en el vestuario, el Santiago Bernabéu será el escenario donde lucharán dos de los grandes clubes de Europa.

Los blancos tienen 12 puntos en la clasificación de la liguilla previa de la Champions, dos más que los ingleses. Ambos se juegan pues una renta importante para optar a finalizar entre los ocho primeros, lo que les clasificaría directamente para los octavos de final del torneo.

Mientras el Madrid ha experimentado un bajón que le sitúa a cuatro puntos del Barça, líder de la Liga española, el City, tras un comienzo de temporada titubeante, se ha repuesto. Guardiola parece haber hallado el tono y el once tipo, y ha ido escalando puestos hasta colocarse en segunda plaza de la Premier, a solo dos puntos del Arsenal.

A qué hora es el Real Madrid - Manchester City hoy

El Real Madrid - Manchester City, encuentro que se disputa este miércoles en el Santiago Bernabéu correspondiente a la jornada 6 de la liguilla de Champions, está programado para las 21.00 horas.

Dónde ver el Real Madrid-Manchester City en directo hoy

El encuentro Real Madrid - Manchester City podrá verse en directo en Movistar, a través de los canales Movistar Plus+ (dial 7) y M+ Liga de Campeones (dial 60). Por supuesto, también se podrá seguir en vivo el choque a través de la web de ABC, donde los lectores encontrarán un amplio resumen tras el pitido final.