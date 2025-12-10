Mario Sánchez, tecnólogo de alimentos, sobre cuáles son las mejores salchichas que venden en el supermercado: «Han mejorado muchísimo el perfil nutricional»

Cada vez son más los estudios que alertan sobre los riesgos de los alimentos ultraprocesados, que ya suponen más del 30% de la dieta en España. Estos productos -como bollería industrial, embutidos, refrescos, purés instantáneos o salchichas- contienen grasas saturadas, azúcares añadidos, sal y ... aditivos diseñados para mejorar el sabor y prolongar su vida útil, pero con un alto coste para la salud.

El tecnólogo de alimentos Mario Sánchez, conocido por su labor divulgativa en seguridad alimentaria, ha analizado cinco variedades de salchichas tipo Frankfurt para desentrañar qué contienen realmente unos de los productos más presentes en la cesta de la compra española y que más se le suele dar a los niños.

En el vídeo explica el experto que los derivados cárnicos tradicionales -como los de Campofrío, El Pozo o Hacendado- están elaborados principalmente con carne separada mecánicamente (CSM), una materia prima de baja calidad. «Es la carne que se queda pegada al hueso en la industria alimentaria, cuando ya se han retirado las partes más interesantes, como el muslo o los solomillos. Lo que no se puede retirar de forma sencilla se somete a muchísima presión hasta obtener una pasta con un aspecto un tanto raro», detalla el experto.

Cuál es la mejor salchicha del supermercado

El divulgador y creador de contenido recuerda que estos productos incorporan altas cantidades de sal y de grasa saturada, dos ingredientes ligados a enfermedades cardiovasculares y metabólicas cuando se consumen con frecuencia. «Tenemos un ultraprocesado de manual», advierte.

Sin embargo, el tecnólogo también quiso evaluar dos versiones de salchichas vegetales. Se trata de las marcas Better Balance y Heura, esta última recién incorporada al lineal. «La parte nutricional mejora mucho en estas variedades. Better Balance incluye más fibra gracias a los cereales y tubérculos, pero Heura es la que presenta un perfil más equilibrado, ya que está incorporando proteína de alta calidad a través de las legumbres, como viene a ser la soja, proteína completa», dice.

Según los datos del análisis, Heura «gana de calle». Lidera en casi todos los parámetros: solo 1,5 gramos de sal por cada 100 gramos, 0,5 gramos de grasa saturada y un contenido proteico de 19 gramos, procedente de legumbres como la soja, una proteína completa. «Una cosa chula es que al probarlas, el sabor ese típico ahumado de la salchicha se mantiene», cuenta el experto.

No obstante, el divulgador tiene claro que «sigue siendo un procesado de consumo ocasional», y no debe sustituir fuentes proteicas de mayor calidad aunque «han mejorado muchísimo el perfil nutricional de lo que había en el mercado».