Por qué el embarazo tiene un 'cuarto trimestre' y no solo tres como tú creías

El término 'cuarto trimestre de embarazo' fue acuñado en 2002 por el pediatra norteamericano Harvey Karp, y sugiere que como el bebé recién nacido tras 40 semanas o tres trimestres de gestación no ha completado aún su desarrollo y sus órganos se encuentran muy inmaduros, se debe recrear durante tres o cuatro meses más el mismo tipo de cuidados que el bebé recibía en el útero materno. Como pieza clave en este proceso estaría la nueva madre, que tras dar a luz pasa por un gran ajuste físico y emocional y es, a menudo, la gran olvidada.

Por fortuna, el concepto de cuidados hacia la mujer en estos momentos posteriores «que llamamos cuarto trimestre está cobrando cada vez más importancia y aceptación en el entorno médico, por los enormes beneficios demostrados que tiene en la salud del bebé que la mamá esté bien», advierte el ginecólogo Roberto Rodrigo Orozco Fernández, jefe del Servicio de Obstetricia y Ginecología del Hospital Quirón Salud Málaga.

La realidad, reconoce este experto, «es que hasta hace relativamente poco a ella casi no se le daba ninguna respuesta desde el sistema de salud y tras el parto todas las miradas y las atenciones iban dirigidas al recién nacido, cuando no se debería dejar nunca sola a una mujer en el puerperio».

Resulta absolutamente imprescindible, corrobora la psicóloga y directora de Calma, Sabina del Río, «que los cuidados y sostén emocional que se le profesan a la madre durante el embarazo se posterguen, al menos, durante un trimestre más mientras ella va adaptándose a su nueva identidad y rol maternal».

Los cambios que experimenta la mujer, explica el jefe del Servicio de Obstetricia y Ginecología del Hospital Quirón salud Málaga y asesor de www.maternify.com, «no terminan con el nacimiento de su hijo y abarcan diferentes esferas, como la física, con el cambio de la imagen corporal -que incluyen, por ejemplo, un cambio arquitectónico de la mama, asociado a la lactancia materna, o del suelo pélvico-, los cambios hormonales, nutricionales, a nivel psicológico o social, por lo que implican las nuevas relaciones familiares, de pareja e, incluso, laborales…».

El quid de la cuestión, para este ginecólogo, es que «realmente existen unas necesidades preexistentes a las que nadie, ni la medicina pública o la privada, ha sabido darle respuesta. No se han generado iniciativas ni de carácter sanitario ni como sociedad para responder a estas necesidades existentes».

De hecho según denuncia Orozco Fernández, «se ha normalizado el que una mujer se le escape el pipí después del parto o que tenga dificultades o le duela dar el pecho, que tenga problemas a la hora de relacionarse con su pareja, o que pueda alimentarse adecuadamente cuando hay que readaptar esas necesidades nutricionales a su nueva vida, que incluye la lactancia materna, la conciliación laboral, el aprender a relacionarse con su pareja… Es tremendamente complicado y a nivel psicológico muy duro».

Hay un dato muy interesante, señala este doctor, «que es que el 70 por ciento de las mujeres que dan a luz pasan por el llamado 'maternity blues' o sufren una patología, una distimia, asociada a tristeza. Puede ser un 'ya no tengo bebé dentro de mí, o en 'cómo me veo a mi misma', o 'cómo convivo con mi nuevo modelo de familia'. Y hasta un 20 por ciento desarrollan una depresión posparto que en muchos casos no se trata adecuadamente y acaba llevando a un largo y medio plazo a malas experiencias en las etapas más tempranas de la vida del bebé».

Ahora, con la nomenclatura 'cuarto trimestre de embarazo' lo que se consigue, afirma este experto, «es un diagnóstico al que tenemos que intentar darle solución: la atención se debe centrar en la mujer y en el entorno alrededor de ella». Es fundamental, concluye la directora de Calma, «que todos tengamos en cuenta esta realidad: la madre también necesita un trimestre más tras el parto para adaptarse a su nueva situación, a su nueva identidad, a la embriagante responsabilidad que le supone la dependencia absoluta de su bebé, a la soledad y a la inseguridad».

«Cuidar de la salud mental de la madre durante al menos un trimestre más tras el nacimiento de su hijo incidirá directamente en la salud de su bebé. Porque si la madre no está bien, su hijo tampoco lo estará». Así de contundente lo resume la psicóloga y directora de Calma, para quien «una madre bien atendida, cuidada y sostenida emocional y psicológicamente va a poder hacerse cargo de su bebé para que este se desarrolle saludablemente».