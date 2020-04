Así serán las vacaciones de verano para las familias españolas La incertidumbre mina la moral de padres y madres que acumulan a estas alturas del año más estrés o ansiedad. Sin embargo, y a la espera de conocer las medidas concretas, no todo está perdido

Ana I. Martínez SEGUIR MADRID Actualizado: 29/04/2020 01:51h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

«Ojalá». Esta fue la respuesta en forma de deseo que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dijo cuando le preguntaron hace dos semanas si los españoles se podrán ir de vacaciones este verano. La realidad es que, aunque no hay de momento certeza alguna sobre lo que sucederá en julio o agosto, toca asumir que el coronavirus ha trastocado también los mejores planes familiares y de desconexión de cada año. Algo histórico. Toca reinventarse y volver a hacer encajes de bolillos.

No están siendo meses fáciles para nadie. Las familias se enfrentan a ERTES, vacaciones ya consumidas porque la empresa les ha obligado a gastarlas y otras suspendidas porque les ha coincidido con la EBAU. Al mismo tiempo, padres y madres siguen teletrabajando con los niños en casa, lidiando con el estrés y pensando también en cómo conciliar si los niños este verano se quedan sin campamentos o colonias. Las situaciones son dispares en medio de una incertidumbre que mina la moral de cualquiera, pues las vacaciones tienen beneficios indiscutibles.

«Disminuyen el estrés porque se genera una desconexión de la presión laboral. También mejoran el estado de ánimo a nivel general porque se retoman relaciones sociales y generan beneficios en el sueño», explica Rosa María Portero Ruiz, psicóloga sanitaria en Center Psicología. «En los niños, las vacaciones permiten potenciar la creatividad y la imaginación porque el cerebro está en un entorno diferente y piensan diferente, generándose nuevos aprendizajes», continua.

Este verano, sin embargo, muchas familias se quedarán sin estos beneficios. Según un estudio de Harvard, el distanciamiento social deberá extenderse hasta 2022. El jefe de Epidemiología y Medicina Preventiva del Hospital Clínic de Barcelona, Antoni Trilla, considera que «aún estamos lejos de volver a las piscinas y las playas«. También hay voces algo más optimistas, como la del jefe de Enfermedades Infecciosas del Hospital Germans Trias i Pujol, Bonaventura Clotet, que cree que «podremos ir a la playa, pero dependerá de a cuales. Quizá por turnos y que no esté llena y toallas una al lado de la otra. Todo dependerá de los posibles rebrotes y de la conciencia ciudadana». Al mismo tiempo, el Gobierno ya ha reconocido que, incluso en la playa, habrá que seguir guardando la distancia de seguridad entre unos y otros.

Cómo asumir la nueva situación

«Este verano será muy diferente», opina Rubén J. Pérez Redondo, profesor de Sociología del Turismo y del Ocio de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC), ya que «las medidas de distanciamiento social y de protección se van a prolongar en el tiempo y abarcarán al verano porque ya está próximo. Esto va a suponer que no va a haber ningún sitio en donde se concentren grandes masas de gente. El verano es bullicio, movimiento, actividad, y este año va a ser todo menos excesivo, más contenido, con movimientos más controlados y con una mayor autoconciencia de cumplir el orden y las normas que garanticen nuestra seguridad».

«En los niños, las vacaciones permiten potenciar la creatividad y la imaginación porque el cerebro está en un entorno diferente y piensan diferente, generándose nuevos aprendizajes»

Esta situación inédita, reseña el profesor, «nos va a costar mucho» ya que «nuestro comportamiento mediterráneo lo tenemos muy arraigado en nuestras conciencias». Para los españoles, «el verano es bullicio, movimiento, actividad» y «nos va a costar mucho acostumbrarnos a modificar nuestras pautas de conducta».

Por eso, urge afrontarlo de una manera diferente. «Es necesario enfatizar que las mejores vacaciones no son ir a la playa sino recuperar la normalidad», apunta Portero Ruiz. No hay que olvidar que, de momento, las familias se encuentran en la incertidumbre. «Hay que tener claro que esta situación es finita y volveremos a la normalidad», continúa la psicóloga, que aconseja también «no centrar el foco de atención en lo que nos falta sino en adaptarse a la situación porque las mejores vacaciones son que podamos volvamos a la normalidad, que la situación mejore». Toca, por tanto, pensar en que «este esfuerzo tendrá sus recompensa y será tan o más importante como las vacaciones que pudiéramos tener».

Adaptarse a la nueva situación no es fácil pero tampoco imposible. Urge hacerlo si no queremos llegar derrotados a finales de año. «Hay que poner el foco en las cosas que podamos hacer realmente para fomentar capacidad de adaptación. Es verdad que estamos viviendo una situación estresante pero, cambiando el foco, el impacto suele ser menor», insiste la psicóloga. Lo mejor, de momento, es «vivir el día día, sin pensar en el medio plazo».

«Las medidas de distanciamiento social y de protección se van a prolongar en el tiempo y abarcarán al verano. Nos va a costar mucho acostumbrarnos a modificar nuestras pautas de conducta«

Con respecto a los hijos, los progenitores deben seguir la misma pauta. «No hay que decirles que este verano no van a ir a la piscina, al campamentos, a la playa… Ellos también tienen que cambiar el foco y para ello necesitan que los padres y madres les transmitan que se trata de una situación excepcional y temporal para que también pueden ir adaptándose», explica la experta. También es necesario «dejarles que pregunten para solucionar sus dudas e inquietudes».

Sí hay alternativas

El hecho de que este verano los menores no puedan ir a la playa, ejemplifica Portero Ruiz, «no tiene por qué generar en ellos un impacto negativo». «Por regla general se han adaptado a la nueva situación a pesar de las dificultades. Por eso es muy importante mantener una comunicación fluida con los hijos y explicarles las características de la situación y que tenemos que cumplir con ciertas medidas, para que su percepción de cambio no sea tan grande», subraya. Toca buscar alternativas y adaptarse.

El turismo de sol y playa es realmente reciente. Tal y como explica el profesor Pérez Redondo, se consolidó en la década de los 60' del siglo XX debido a «las mejoras en los transportes, el aumento de los salarios, el descenso en las horas de trabajo, las vacaciones anuales retribuidas y un deseo de sol, mar y diversión que fue programado y fomentado por las autoridades, junto a los turoperadores extranjeros hacen del sol y playa la opción favorita». Es en esa época cuando «a España empiezan a venir masas de turistas extranjeros a pasarlo bien, con unas actitudes más liberales y modernas, de las que los españoles sienten anhelo por imitarlas -continua-. En las primeras décadas del turismo masivo era muy común ver familias enteras que se dirigían, en sus vehículos particulares y cargados de comida y utensilios playeros, a la costa a pasar el día. Y desde entonces ya tenemos bastante normalizado el ir unos días a la playa».

«Hay que poner el foco en las cosas que podamos hacer realmente para fomentar capacidad de adaptación. Es verdad que estamos viviendo una situación estresante pero, cambiando el foco, el impacto suele ser menor»

Esta tendencia no ha cambiado. Muchas familias se resisten a la idea de quedarse sin vacaciones por culpa del coronavirus. «Sin duda alguna vamos a querer salir. Lo estamos deseando», afirma el docente. «El viaje es, entre muchas otras cosas, evasión -explica-, y ahora estamos en la situación contraria con este confinamiento. Por lo tanto, estamos todos contando los días para que nos dejen salir y poder romper con esta aburrida rutina que nos depara un tiempo tan prolongado dentro del hogar. Somos mediterráneos y tenemos asumida la cultura de la calle, de la invasión de los espacios públicos».

El problema es que «estas actividades veraniegas implican la acumulación de personas en un lugar y el contacto», recuerda Pérez Redondo. «Por la crisis sanitaria que estamos viviendo, este verano no va a ser como en años anteriores. Se irá a la playa, pero no van a estar tan llenas como estamos acostumbrados a ver. Y va a estar todo automatizado, con lo cual se va a perder cierto atractivo relacionado con la libertad que tiene la playa», asegura.

«Sin duda alguna vamos a querer salir este verano. Lo estamos deseando. El viaje es, entre muchas otras cosas, evasión y ahora estamos en la situación contraria con este confinamiento«

No todo va a estar perdido. En opinión del docente, las vacaciones de este verano se van a «diversificar». «Ir al pueblo creo que va a ser una alternativa potente este verano», apunta Pérez Redondo. También los «viajes a lugares próximos, en zonas de interior» porque «en estas circunstancias buscamos la seguridad, y esta la encontramos en la proximidad por si surge algún imprevisto, y en lugares donde estemos preservados del contacto masivo con la gente».

Para el profesor de la URJC, «los alojamientos del tipo casa rural van a tener tirón este verano». Y quizás sea una de las mejores opciones para las familias españolas. «Primero porque está en zonas no masificadas, en entornos naturales que solemos asociar a bienestar y salud, y segundo porque de alguna manera mantenemos un semi-confinamiento, ya que aunque podemos disfrutar de los recursos que nos ofrece el lugar, podemos resguardarnos en estos alojamientos con los nuestros, sin tener demasiado contacto con los demás. Los alojamientos con piscina, jardín o grandes espacios para un grupo determinado al margen del resto pueden ser muy valorados este verano. Esta crisis puede ser una gran oportunidad para la España vaciada, que puede ocuparse de turistas», apunta.

«Ir al pueblo creo que va a ser una alternativa potente este verano así como los viajes a lugares próximos, en zonas de interior»

El turismo de sol y playa es muy importante para España. Pero, por suerte, no es el único. Y las familias tienen alternativas muy interesantes para este verano que quizás hasta ahora no se hayan planteado. «También creo que este puede ser también el año de las 'staycations', es decir, hacer turismo en tu ciudad y hacer alguna pequeña escapada a lugares adyacentes, sobre todo en entornos rurales». Tocará cambiar las colchonetas, los masificados bufés libres de los hoteles o la arena de la playa por «el turismo gastronómico, el ecoturismo o el turismo de bienestar».

Piscina de un polideportivo en Madrid - MAYA BALANYA ¿Podemos contagiarnos de coronavirus en el mar o dentro de la piscina? A punto de finalizar el mes de abril, las comunidades de vecinos que cuentan con piscina tienen su apertura paralizada. A estas alturas, deberían estar ya preparándola pero el coronavirus puede dejar este verano a las familias sin esta oportunidad de ocio tan importante. Los Administradores de Fincasestán a la espera de un protocolo de actuación en piscinas comunitarias porque «consideran muy necesario preservar todos los aspectos sanitarios en los edificios, para lo que es necesario desarrollar protocolos de actuación para seguir conservando las condiciones higiénicas necesarias y evitar cualquier tipo de contagio que pueda hacer repuntar la pandemia», explican en un comunicado. «Hay que tener presente que existen miles de piscinas a lo largo de todo el país y es necesario adelantarse y regular cómo hay que gestionar este servicio el próximo verano de manera que, en todo el país, a pesar de las delegaciones de competencias, se sigan las mismas normas y criterios sobre apertura, condiciones y durante cuánto tiempo», opina Isabel Bajo, vicepresidenta del Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas de España (CGCAFE) y presidenta del Colegio de Administradores de Fincas de Madrid (CAFMadrid). Los que tengan una piscina privada, sin embargo, de ellos depende exclusivamente disfrutar de ella. Y sin temor gracias al proceso de cloración, habitual en las piscinas. «El nuevo coronavirus tiene una envoltura viral formada por una suerte de grasa y unas espículas de proteína», explica Deborah García Bello, química y divulgadora. «Se han hecho estudios científicos para evaluar qué sustancias son capaces de destruir esta envoltura vírica por contacto, en cuánto tiempo, y a partir de qué cantidades. Si la envoltura del virus se destruye, el virus queda inactivado y no puede infectarnos», continua. Esto es lo que sucede con el hipoclorito sódico (propio de la lejía, de ahí que sea un limpiador clave) o el peróxido de hidrógeno (presente en algunos limpiadores) «con oxígeno activo». «Han demostrado ser muy eficaces contra el coronavirus. Ambos funcionan fundamentalmente gracias a reacciones químicas de oxidación. Destruyen la grasa del virus, las proteínas, e incluso el material genético que el virus alberga en su interior». Tal y como recuerda la experta, «saber esto nos da mucha seguridad con respecto al agua, porque el agua potable la tratamos con oxidantes. El más frecuente es el hipoclorito, lo que conocemos como 'cloración del agua'». Precisamente, este «es el avance químico que más vidas ha salvado en toda la historia», recuerda García Bello. Y por ello, los ciudadanos podemos beber con tranquilidad el agua corriente que sale del grifo de casa. «La cloración es el mismo proceso químico que usamos para mantener limpia la piscina -continúa-. Con lo cual, las piscinas también estarán libres de coronavirus gracias al tratamiento convencional. Ya sean saladas o de agua dulce. Lo importante es que se traten debidamente». Y es que el COVID-19 es un virus. «Al contrario que las bacterias, no son capaces de formar colonias. No se reproducen, ni se alimentan. Es decir, no hacen nada. Por eso no son estrictamente 'seres vivos'», explica. Por tanto, «no van a proliferar en las piscinas ni en ninguna parte». Lo que sucede con los virus es que, «con el paso del tiempo, por cambios de temperatura, humedad, y en contacto con el aire, se van desintegrando solos». Sí se sabe que «el coronavirus puede llegar a mantenerse como máximo 9 días en algunas superficies» pero «no hay medidas sobre cuánto tiempo persiste en el agua, ya sea dulce o salada. Al menos sabemos que los tratamientos por cloración del agua potable, o los tratamientos de higienización de piscinas, sí inactivan al coronavirus en cuestión de minutos. Son muy efectivos. Podemos estar tranquilos». Los que puedan disfrutar de la playa, que no se les ocurra hacer gárgaras con el agua del mar o bebérsela porque cura y previene el COVID-19. «Se trata de un bulo», advierte García Bello. «El agua de mar no es un tratamiento que prevenga o cure el coronavirus. Esto incluso ha sido desmentido por las autoridades sanitarias, incluida la Organización Mundial de la Salud. Ojalá fuese tan fácil, pero no es así», concluye.

Apúntate a la newsletter de Familia y recibe gratis cada semana en tu correo nuestras mejores noticias

O súmate a nuestro whatsapp, y recibe cada día en tu móvil lo más interesante de ABC Familia